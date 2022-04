Succesvol beleggen doe je zo!

Op 22 april kunt u tijdens de BeleggersFair Kennis Update gebruik maken van de ervaringen van twee beleggingsexperts: Judith Sanders en Janneke Willemse zijn ruimschoots gepokt en gemazeld in de beleggingswereld. Zij delen hun successen en -leermomenten met u.

Judith Sanders is Duurzaam Beleggingsstrateeg bij ABN Amro en Janneke Willemse is financieel journalist en enthousiast belegger. Tijdens de BeleggersFair Kennis Update leggen zij elkaar statements over beleggen voor, delen ze hun learnings én succesverhalen.

Meld u aan voor dit gratis digitale event, duik in de wereld van (duurzaam) beleggen en stel gelijk uw vragen tijdens de masterclass.

Tijd: 14.30 uur

Spreker: Judith Sanders

Duurzaam Beleggingsstrateeg ABN Amro

Judith Sanders is met 28 jaar ervaring een ervaren beleggingsspecialist. Zij is auteur van het boek ‘Zal ik het anders doen’; een boek vol anekdotes over beleggen. Ook is Sanders verantwoordelijk voor het Duurzaam Magazine en vlogt en schrijft ze regelmatig over de (duurzame) ontwikkelingen op de financiële markten.

Uitgangspunt is altijd financiële en duurzame vraagstukken op een toegankelijke wijze te duiden.

Spreker: Janneke Willemse

Presentatrice, financieel journalist en enthousiast belegger

Presentatrice, financieel journalist en enthousiast belegger Janneke Willemse won de IEX Gouden Stier voor Beste Beleggingsexpert.

Ook publiceerde ze het boek ‘Blondjes beleggen beter’ en blogt ze over haar eigen beleggingssuccessen (en -mislukkingen).

