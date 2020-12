Succesvol Beleggen met Opties

Tijdens deze masterclass leert u de basis van opties. Bram Voermans van Elkeweekgeld.nl vertelt wat de risico’s zijn en hoe je met minder risico meer rendement kunt maken.

Steeds meer beleggers ontdekken de kracht van opties. Opties kunnen een zeer interessante aanvulling zijn op uw beleggingsportefeuille. Wel moet je weten hoe het werkt en waar je op moet letten. Dan pas kun je succesvol beleggen met opties.

In de masterclass ‘Succesvol Beleggen met Opties – hoe je met minder risico meer rendement maakt’ leert Voermans u de basis van opties. En uiteraard hoe je met minder risico meer rendement maakt.

De masterclass ‘Succesvol Beleggen met Opties’ vindt plaats om 12.30 uur. Klik hier om uw gratis ticket te bestellen.

Bram Voermans

Directeur ElkeWeekGeld.nl

Bram Voermans startte met beleggen in 1987. De beurscrash van 1987 maakte als tiener veel indruk. Sindsdien wil hij alles weten over de achterliggende mechanismen. Hij heeft een universitaire studie accountancy afgerond en is altijd in financiële functies werkzaam geweest. In 2018 heeft hij het bedrijf ElkeWeekGeld.nl opgericht om op basis van een eigen ontwikkeld optiesysteem wekelijks rendement te maken.

