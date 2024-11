Supersnelle kennisupdate op de BeleggersFair

Bezoekers van de BeleggersFair hebben gratis toegang tot maar liefst twaalf verschillende snelcursussen over uiteenlopende onderwerpen. Binnen een half uur bent u helemaal up-to-date.

Op de BeleggersFair worden de bezoekers in staat gesteld zich te snel informeren middels de vele snelcursussen. De cursussen zijn geschikt voor zowel onervaren als meer ervaren beleggers en u hoeft zich hiervoor niet in te schrijven. Het concept is simpel: wandel naar binnen voor een thema dat u aanspreekt, en een half uur later loopt u weer helemaal geïnformeerd naar buiten. Doeltreffend en snel!

De snelcursussen worden verzorgt door verschillende beleggingsexperts én studenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Op 15 november kunt u de volgende snelcursussen volgen:

10.15-10.45 uur Aandelen analyseren in 14 stappen – Albert Jellema (De Aandeelhouder en ProBeleggen)

Aandelen analyseren in 14 stappen – Albert Jellema (De Aandeelhouder en ProBeleggen) 10.45 – 11.15 uur De kracht van dividend – Hans Oudshoorn (Saxo)

De kracht van dividend – Hans Oudshoorn (Saxo) 11.15 – 11.45 uur Professioneel rendement maken zonder marktrisico – Michiel Stokman en Colin Groos (BOTS)

Professioneel rendement maken zonder marktrisico – Michiel Stokman en Colin Groos (BOTS) 11.45 – 12.15 uur Beleggen in indices, the easy way – Koen van der Hoeven en Theo Dekens (studenten Hogeschool van Amsterdam)

Beleggen in indices, the easy way – Koen van der Hoeven en Theo Dekens (studenten Hogeschool van Amsterdam) 12.15 – 12.45 uur Commodities horen in iedere portfolio – Julian Veer, Jesse de Rooij en Demain Tang (studenten Hogeschool van Amsterdam)

Commodities horen in iedere portfolio – Julian Veer, Jesse de Rooij en Demain Tang (studenten Hogeschool van Amsterdam) 13.00 – 13.30 uur Beginnen met beleggen in aandelen – Ali Abdelnaby en Alican Ay (studenten Hogeschool van Amsterdam)

Beginnen met beleggen in aandelen – Ali Abdelnaby en Alican Ay (studenten Hogeschool van Amsterdam) 13.30 – 14.00 uur Daar zit je dan, zònder ton op de bank! – Erik Mauritz (Trade Republic)

Daar zit je dan, zònder ton op de bank! – Erik Mauritz (Trade Republic) 14.00 – 14.30 uur De kunst van slimmer beleggen: leer valkuilen te ontwijken – Mark Sillé Sietsma Autoriteit Financiële Markten – AFM)

De kunst van slimmer beleggen: leer valkuilen te ontwijken – Mark Sillé Sietsma Autoriteit Financiële Markten – AFM) 14.45 – 15.15 uur Jouw Financiële Fundering: Zo Stel Je een Perfect Beleggingsportfolio Samen – Rabi Adl (JeGeldConsultant.nl)

Jouw Financiële Fundering: Zo Stel Je een Perfect Beleggingsportfolio Samen – Rabi Adl (JeGeldConsultant.nl) 15.15 – 15.45 uur Hoe vind je de perfecte ETF? – Lars Huntjens (Scalable Capital)

Hoe vind je de perfecte ETF? – Lars Huntjens (Scalable Capital) 15.45 – 16.15 uur Handelen in Foreign Exchange – Marijn Verboven en Mithu Kanawhtipillai (studenten Hogeschool van Amsterdam)

Handelen in Foreign Exchange – Marijn Verboven en Mithu Kanawhtipillai (studenten Hogeschool van Amsterdam) 16.15 – 16.45 uur Hoe en waarom beleggen in derivaten/opties – Max Bergsma en Ben Daalder (studenten Hogeschool van Amsterdam)

Bekijk het programma voor meer inhoudelijke informatie per snelcursus.

Bestel uw ticket voor BeleggersFair en geef uw kennis een supersnelle boost.

