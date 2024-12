Swap Arbitrage: een marktneutrale beleggingsstrategie

Swap arbitrage is een beleggingsstrategie die profiteert van de verschillen in swaprentes (ook wel rolloverkosten genoemd) die brokers hanteren voor het aanhouden van (long en short) posities op de valutamarkt van de ene dag op de andere.

Deze strategie is deltaneutraal, het rendement is onafhankelijk van de directie van de beurs.

Wat is swap arbitrage?

Swaprentes zijn de rentebetalingen die brokers in rekening brengen of uitkeren voor posities die ’s nachts worden aangehouden door handelaren op de interbancaire valutamarkt. Wereldwijd hanteren verschillende brokers, verschillende tarieven voor het aanhouden van deze posities.

Swap arbitrage maakt gebruik van deze verschillen door tegelijkertijd bij verschillende brokers dezelfde posities te kopen en te verkopen. Dit kan zowel handmatig als automatisch worden gedaan, maar door professionele partijen – zoals het Amsterdamse Circle Fund – wordt over het algemeen een algoritmische benadering hiervoor gekozen. Als het algoritme een positief verschil in swaprentes tussen twee brokers opmerkt, wordt er bij broker A direct gekocht en bij broker B tegelijkertijd verkocht. Deze transactie wordt vervolgens zo lang mogelijk aangehouden om dagelijks een positieve swaprente te ontvangen zonder marktrisico.

Voorbeeld swap arbitrage

Stel, broker A biedt een netto swaprente van 0,2% voor het kopen (long gaan) van euro/dollar, terwijl broker B 0,1% in rekening brengt voor het verkopen van dezelfde hoeveelheid euro/dollar. Door bij broker A te kopen en tegelijkertijd bij broker B te verkopen, ontstaat er een deltaneutrale positie zonder marktrisico. De belegger ontvangt dagelijks 0,1% inkomsten, het verschil tussen de inkomsten en kosten van de twee brokers.

Voor wie is swap arbitrage?

Als deltaneutrale strategie kan swap arbitrage voor beleggers een diversificatie van het portfolio bieden. Beleggers die bijvoorbeeld juist denken dat de markt op zijn top is, of veel volatiliteit verwachten, kunnen ervoor kiezen om middels swap arbitrage een rendement te maken dat niet negatief beïnvloed wordt door een algehele neergang van de financiële markten.

Risico’s van swap arbitrage

Hoewel swap arbitrage als een marktneutrale strategie wordt beschouwd, zijn er toch risico’s aan verbonden.

De belangrijkste is het tegenpartijrisico: dat een broker failliet gaat. Daarnaast kunnen de aankoop/verkoopkosten (‘spreadkosten’) de eerste dagen hoger zijn dan de opbrengsten, waardoor posities die slechts korte tijd kunnen worden aangehouden niet een positief rendement geven. Daarnaast kan de winstgevendheid van de strategie afnemen doordat brokers hun voorwaarden aanpassen.

Aanbieders van swap arbitragestrategieën

Swap arbitrage kan zelfstandig en handmatig worden uitgevoerd, maar is efficiënter als de strategie algoritmische verschillen bemerkt en hierop handelt. In Nederland zijn verschillende aanbieders die binnen hun fondsen gebruikmaken van swap arbitrage, waaronder Circle Fund. Naast participaties in het fonds biedt Circle Fund obligaties, waarvan het rendement met swap arbitrage betaald wordt.

Circle Fund belegt voornamelijk in valutaparen met de Amerikaanse dollar, euro, Britse pond, Japanse yen en Zwitserse. Het fonds is geregistreerd bij de AFM.

