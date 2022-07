T. Rowe Price: ‘Opkomende markten bieden koopkans’

De financiële markten hebben een turbulente periode achter de rug. De stijgende inflatie, de stagnerende groei en de ontwrichting door de Russische inval in Oekraïne hebben de druk opgevoerd op economieën die eerder al zwaar waren getroffen door de pandemie. De opkomende markten (EMD) hebben de zwaarste verliezen van het voorbije decennium geleden, terwijl de markten zich grote zorgen maken over de dreigende renteverhogingen en een mogelijke wereldwijde recessie. Desondanks is Samy Muaddi, Portfolio Manager, Emerging Markets Bond Strategy bij T. Rowe Price van mening dat de fundamentals van EMD sterk blijven en dat de huidige spreads een sterke koopkans bieden.

Waarom is dit een goed moment om te beleggen in EM-staatsobligaties in harde valuta? De ervaring leert dat scherpe dalingen in EM-staatsobligaties een sterke contraire indicator zijn voor de performance in de daaropvolgende 12 maanden. Met andere woorden, scherpe verliezen in het verleden worden altijd gevolgd door sterke oplevingen. Bovendien is toekomstig verlies al ingeprijsd – Muaddi gelooft eenvoudigweg niet dat er momenteel veel overgewaardeerde EM-staatsobligaties zijn. Als hij gelijk heeft, is de huidige spread op EMD zeer aantrekkelijk in vergelijking met het verleden.

Het beleggingssentiment is meer tijdelijk en zal daarom op de korte tot middellange termijn waarschijnlijk veranderen. Ondanks de verbeterende fundamentals blijft EMD een enigszins gestigmatiseerde beleggingsklasse. Beleggers beschouwen EMD doorgaans als overbodiger dan bijvoorbeeld Amerikaanse high yield en zullen het eerder dumpen als het even tegenzit. Dit hoeft niet te betekenen dat de markten overdreven negatief zijn over EMD, maar het suggereert wel dat er sprake kan zijn van een aanhoudende zelfgenoegzaamheid ten aanzien van andere beleggingscategorieën. Terwijl de opkomende markten de risico’s voor de wereldeconomie grotendeels al hebben ingeprijsd, is het mogelijk dat andere markten het slechte nieuws nog niet volledig hebben verwerkt of veronderstelen dat centrale banken alle problemen wel even zullen oplossen.

Gezien de huidige onzekerheid over de wereldeconomie en de financiële markten is het moeilijk om een sterke overtuiging te hebben over de waarschijnlijke richting van de rente op korte termijn. Recente gegevens hebben verrast, en de Fed heeft bewezen behendig te zijn in het reageren op die gegevens. Zo staat de MOVE-index, die de volatiliteit op de obligatiemarkten meet, momenteel net onder 140, tegen ongeveer 85 in januari (in juni 2021 stond hij nog onder 60), wat wijst op een grote onzekerheid over het renteverloop.

Hoewel meer verrassingen niet kunnen worden uitgesloten, is het echter waarschijnlijk dat het einde van de renteverhogingscyclus van de Fed dichterbij is dan het begin. Muaddi verwacht dat de rentevolatiliteit zal afnemen voordat de rente zelf daalt, wat een voorbode is van een herstel in EM-obligaties.

Selectief zijn kan rendement opdrijven

Al met al meent Muaddi dat het huidige rendement op EMD een goede afspiegeling is van wat een belegger waarschijnlijk zal genereren. De waarderingen lijken over het algemeen accuraat, wat betekent dat het neerwaartse risico waarschijnlijk beperkt zal blijven. Bovendien zijn er mogelijkheden voor actieve beleggers om door selectief te zijn rendementen na te streven die boven die van de JP Morgan EMBI Global Diversified liggen.

Zo kunnen beleggers overwegen om zowel noodlijdende staatsobligaties als obligaties van de hoogste kwaliteit te vermijden en in plaats daarvan te streven naar overwogen posities in obligaties met een rating van hoge kwaliteit B en BB, die een rendement bieden van meer dan 7% en een zeer laag risico op wanbetaling. Bovendien lopen landen die een ongebonden buitenlands beleid voeren of waarvan het buitenlands beleid op één lijn ligt met dat van het Westen minder risico dan landen die mogelijk onderworpen zijn aan sancties of kwetsbaar zijn om te worden meegesleurd in regionale geschillen.