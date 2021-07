Taiwan Semiconductor mooie kans

De vraag is niet of je Taiwan Semiconductor moet kopen, maar wanneer.

De aandelen worden als ADR in België verhandeld. Elke ADR vertegenwoordigt 5 aandelen. Het ‘pakketje’ sloot gisteren op 101,60 euro. In februari bewoog de koers rond de 115 euro.

Correctie al gehad

De koerstrend in de vorm van het voortschrijdend gemiddelde is negatief. Een statistische kentering hoeft pas na de zomer te worden verwacht. In mei daalde de koers naar de steun van 91 euro, wat overeenkomt met een correctie van een derde van de opgaande beweging die begin vorig jaar is begonnen.

Fundamenteel is het een aantrekkelijk aandeel. De forward koers/winstverhouding bedraagt 25,7 tegen een vergelijkbare k/w van 46,5 voor ASML.

Belangrijk

Taiwan Semiconductor is een van de belangrijke producenten in de belangrijkste markt van semiconductors. In Taiwan wordt 70% van de wereldconsumptie van chips geproduceerd. Daarmee is dan direct een verklaring gegeven waarom zowel China als de VS de controle over dit eiland met 23 miljoen inwoners willen hebben, los van culturele, militaire en politieke belangen.

Zowel China als de VS willen minder afhankelijk worden van de Taiwanese productie van chips. Ongetwijfeld zal Taiwan Semiconductor daar de gevolgen van ondervinden, maar vanwege de technologische voorsprong zal dat pas over enkele jaren zijn. De dreiging uit China is groter dan uit de VS, omdat de politieke wilskracht van China zich niet laat leiden door marktwerking.

Stijging of daling

Historisch begint de opgaande beweging voor Taiwan Semiconductor meestal als het tijdspad van de koerstrend nog een daling aangeeft. Een aanval op de oude steun van 91 euro lijkt daarop momenteel onwaarschijnlijk. In dat geval mag een succesvolle aanval op de oude high van 115 euro worden verwacht met een stijging naar 124 euro.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

Volg mij via





Bekijk alle 16242 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht