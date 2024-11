Talkshow: Anders beleggen

Als particuliere belegger kun je zelf aan de slag of het beheer uit handen geven. Er zijn echter ook alternatieven. Tijdens deze BeleggersFair-talkshow op 15 november passeren enkele van deze relatief nieuwe manieren van beleggen de revue.

De hoofdingrediënten op de beurs zijn op zich wel duidelijk, zoals geopolitiek, AI en de stand van de Amerikaanse economie. Maar wat moet je daar als particuliere belegger eigenlijk mee? Het beheer uit handen geven aan experts of zelf toch maar aan de slag? Tijdens deze talkshow geven Jean-Paul van Oudheusden, Erik Mauritz en Jordy Beuving een aantal alternatieven. Deze relatief nieuwe manieren van beleggen kunnen ook steeds makkelijker naast elkaar worden gebruikt.

De Talkshow ‘Anders beleggen’ vindt plaats om 12.35 uur op de beursvloer.

Deelnemers aan de talkshow

Jean-Paul van Oudheusden

Consultant en marktanalist

Jean-Paul van Oudheusden, eToro’s marktanalist in Nederland, heeft meer dan 25 jaar ervaring binnen de financiële dienstverlening, met senior posities bij onder andere ABN Amro, Royal Bank of Scotland en IEX Group.

Sinds 2013 werkt Van Oudheusden als freelance consultant en commentator voor verschillende toonaangevende financiële instellingen, banken en brokers. In 2020 startte hij zijn eigen bedrijf, Markets Are Everywhere, om beleggingsonderzoek en educatieve middelen voor particuliere beleggers aan te bieden.

Erik Mauritz

Senior Advisor Nederland bij Trade Republic

Erik Mauritz begon eind jaren negentig bij de Amsterdamse beurs. Daarna werkte hij als aandelenhandelaar bij ABN Amro, waar hij de overstap maakte naar de afdeling derivaten en betrokken was bij de introductie van Turbo’s in Nederland. Na de overname van ABN Amro vervolgde hij zijn carrière bij RBS en BNP Paribas. Hierna was hij één jaar Hoofd Beleggersdesk bij IEX.

Sinds begin 2023 werkt hij voor broker Trade Republic, waar de focus ligt op langetermijnvermogen opbouwen met (periodiek) beleggen, een hoge rente en een betaalkaart waarmee je kan beleggen terwijl je betaalt.

Jordy Beuving

Beursanalist bij DeAandeelhouder.nl

Jordy Beuving is beursanalist bij DeAandeelhouder.nl en richt zicht op technologieaandelen. Hij staat vooral bekend om zijn expertise in de halfgeleidersector en is gespecialiseerd in chipaandelen zoals ASML, NVIDIA, BESI, ASMI, AMD & TSMC. Beuving maakt wekelijks uitgebreide analyses en video’s over dergelijke aandelen.

Daarnaast is hij regelmatig te horen op BNR Nieuwsradio en als gast bij het programma BNR Beurs. Naast een passie voor technologie en financiële markten heeft Beuving een brede kennis van wereldzaken en geopolitiek. Hij volgt nauwgezet de actuele ontwikkelingen omtrent de tech- en handelsoorlog tussen China, de VS en Europa.

