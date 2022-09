Talkshow: Show me the money

Tijdens deze zinderende talkshow op de BeleggersFair (4 november) gaan verschillende beleggingsexperts met elkaar in discussie over één thema: wat te doen met de beleggingsportefeuille?

Hoe kunt u als belegger in de praktijk het beste omgaan met risico’s die zijn ontstaan in de nieuwe beursrealiteit? En hoe speelt u in op de kansen die dit ook onlosmakelijk met zich meebrengt? Het zijn vragen waar ook gepokt en gemazelde beursexperts zich dagelijks het hoofd over breken. Tijdens deze talkshow bieden enkele van hen een inkijkje in hun eigen zienswijze en strategie.

Uiteraard is geen strategie hetzelfde. Maar wat is het winnende plan? Show me the money! Daarom is het zeer interessant om de discussies te volgen tussen onze experts. We kunnen rekenen op een aantal bekende namen op het podium bij de beursvloer, waaronder Martine Hafkamp en Nico Bakker.

De talkshow Show me the money vindt plaats om 16.35 uur.

Nico PR Bakker

Consultant en TA Hofleverancier voor BNP Paribas Markets

Nico Bakker is technisch analist met visuele analyse, ofwel chart reading, als specialisatie. Hierbij gebruikt hij een eigen methodiek, Dashboard Beleggen, die met objectieve indicatoren trend en sentiment meet.

Voor Bakker vormt research de basis voor trainingen en workshops en verdere kennisoverdracht. Hij benadert de technische analyse vanuit een visionairs oogpunt, waarbij hij het beleggingslandschap in kaart brengt en beleggers wijst op kansen en bedreigingen. In zijn rol als coach staat gedisciplineerd denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal.

Verder gaat zijn belangstelling uit naar de Behavioral Finance, de mentale valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken, one liners en beeldspraken geeft Bakker in presentaties aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt.

Martine Hafkamp

Eigenaar Fintessa Vermogensbeheer

Martine Hafkamp is oprichter, eigenaar en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer in Baarn. Vanaf 2008 is Fintessa uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland.

Als vermogensbeheerder en beursanalist is Hafkamp onder andere te horen en te zien bij BNR en Business Class. Ook schrijft zij columns over beleggen voor diverse bladen en beleggerswebsites.

Hafkamp is in de DSI-registers opgenomen als Senior Vermogensbeheerder en als Register Beleggingsanalist in de registers van CFA Society VBA Netherlands. Zij is meervoudig winnaar van de Gouden Stier, de Oscar van de financiële wereld. Door de lezers van Cashcow.nl en het beleggerstijdschrift Cash is zij diverse malen verkozen tot de beste beleggingsexpert. Deze zelfde lezers hebben al negen jaar op rij Fintessa uitgeroepen tot de beste vermogensbeheerder.

