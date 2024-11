Talkshow BeleggersFair: Wat te doen met alle nieuwe ontwikkelingen?

Hoe kunt u uw beleggingsportefeuille zó inrichten dat deze is afgestemd op alle nieuwe ontwikkelingen? Tijdens deze BeleggersFair-talkshow (15 november) gaan beleggingsexperts Martine Hafkamp, Erik Bakker en Lars Huntjens daarover met elkaar het debat aan.

Het laatste officiële programmaonderdeel van de BeleggersFair is zeker niet het minste. Tijdens deze talkshow op de beursvloer schuiven drie in het dagelijkse beleggingsvak gepokt en gemazelde experts aan: Martine Hafkamp (Fintessa Vermogensbeheer), Erik Bakker (OHV Vermogensbeheer) en Lars Huntjens (Scalable Capital). Ieder van hen vertelt hoe zij heel praktisch gezien in beleggingsportefeuilles met de huidige ontwikkelingen omgaan.

De talkshow ‘Wat te doen met alle nieuwe ontwikkelingen?’ start om 16.35 uur.

Deelnemers aan de talkshow

Martine Hafkamp

Algemeen Directeur Fintessa Vermogensbeheer

Martine Hafkamp is oprichter, eigenaar en algemeen directeur van Fintessa Vermogensbeheer in Baarn. Onder haar leiding is Fintessa vanaf 2008 uitgegroeid tot één van de grotere zelfstandige en onafhankelijke vermogensbeheerders van Nederland.

Hafkamp is als vermogensbeheerder en beursanalist onder andere te horen en te zien bij BNR en Business Class. Ook schrijft zij columns over beleggen voor diverse bladen en beleggerswebsites. Hafkamp is Senior Vermogensbeheerder en als Register Beleggingsanalist opgenomen in het register van de CFA Society VBA Netherlands. Zij is meervoudig winnaar van de Gouden Stier, de Oscar van de financiële wereld. Door de lezers van Cashcow.nl en het beleggerstijdschrift Cash is Fintessa al dertien jaar op rij verkozen tot de beste vermogensbeheerder van Nederland.

Erik Bakker

CEO OHV Vermogensbeheer

Erik Bakker is bij OHV verantwoordelijk voor strategie, sales en marketing en communicatie intern en extern. Hij ziet een aantal trends in de financiële wereld waar disintermediatie er een van is.

OHV heeft hierop ingespeeld door meerderheidsaandeelhouder te worden van het mkb-financieringsplatform Voordegroei en zo in combinatie met de sourcing en analyse van Voordegroei middels haar twee mkb Fresh Funds een unieke beleggingscategorie aan haar interne en externe relaties te kunnen aanbieden en zo ook een bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie.

Lars Huntjens

Business Analyst bij Scalable Capital

Lars Huntjens is bij Scalable Capital verantwoordelijk voor data-analyses om de behoeften van de Nederlandse klant optimaal te begrijpen. Verder houdt hij zich op verschillende manieren bezig met de groei van het bedrijf op de Nederlandse markt.

Met een achtergrond in trading en blockchain is Huntjens gedreven om technologische ontwikkelingen maximaal te benutten.

