Tapering start in november maar AEX gaat omhoog

Het is jammer dat Coolblue de geplande beursgang heeft ingetrokken, maar voor het sentiment is het Fed-besluit belangrijker om volgend maand te beginnen met tapering.

Coolblue gaat nu niet naar de beurs door een samenloop van omstandigheden als een teleurstellende ontwikkeling bij branchegenoot The Hut Group en een winstwaarschuwing bij de Britse webwinkel AO World. Bovenal lijkt de timing verkeerd: wie in oktober een IPO doet is niet wijs en de verre ontsluiting van de economie na coronatijd.

Belangrijker voor het marktsentiment is dat de Fed in november gaat beginnen met tapering. Het gaat om in eerste instantie 10 miljard dollar per maand. Dit proces kan duren tot midden 2022. Dat valt samen met het moment dat het voor de bestuurders van de Fed wenselijk is om de rente te verhogen. De werkelijke gang van zaken zal afhangen van de ontwikkeling van de economie en de inflatie. De deur blijft dus op een kier staan.

Amerikaanse en Europese futures staan hoger. In de VS bedraagt de inflatie 5,4% in september tegen 5,3% een maand eerder. Azië is verdeeld. Nikkei +1,0%. Shanghai 5- -0,2% en CSI 300 onveranderd. De Chinese CPI daalde nar 0,7% in september van 0,8% in augustus. Australië is +1,0% ondanks een lichte toename van de werkloosheid.

Euro/dollar 1,1591. Bitcoin +1,8% op 85.416, goud -0,2% op 1.789 en Brent +0,1% op 83,27 dollar. De olievoorraad in de VS is gestegen.

De AEX (777,52) biedt ruimte voor een verdere stijging.

