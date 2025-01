Tariefplan Trump valt slecht bij beleggers

De AEX is dinsdag bijna vlak van start gegaan. De index stond na vijftien minuten handelen 0,1% hoger op 918,37 punten. Dat Trump toch handelstarieven wil doorvoeren, valt niet goed bij beleggers.

De AEX eindigde gisteren 0,4% hoger op 917,51 punten. De financiële waarden deden het goed. De chipaandelen moesten daarentegen wat inleveren, na de sterke koersstijgingen van afgelopen week. PostNL verloor bij de kleinere fondsen 6%, als gevolg van de winstwaarschuwing over 2024. Volgens de post- en pakketbezorger valt de winst in 2024 lager uit dan verwacht. In het vierde kwartaal werd minder kerstpost verstuurd dan eerder ingeschat

Trump is niet van plan om zodra hij is geïnaugureerd meteen nieuwe handelstarieven door te voeren, schreef maandag de Wall Street Journal. Europese beurzen, waaronder de Amsterdamse, reageerden verheugd op dat nieuws. Maandagavond tekende Trump evenwel een ‘executive order’ waarin staat dat hij overweegt om vanaf 1 februari heffingen van 25 procent aan Canada en Mexico op te leggen. Dit zette de Amerikaanse futures een stuk lager. “Misschien komen er dus geen importheffingen voor alle landen tegelijk. Dat lijkt gunstig, maar betekent niet dat ze er niet gaan komen. Zo leren we vanmorgen dat Trump per 1 februari direct al 25% hogere importheffingen op goederen uit Mexico en Canada wil invoeren. Op dat bericht staan de Mexicaanse peso en Canadese dollar direct onder druk en de dollar wordt weer iets sterker. Een voorproefje van wat we de komende vier jaar kunnen verwachten”, zegt Simon Wiersma van ING.

De Amerikaanse beurzen waren maandag gesloten vanwege Martin Luther King Day. De ogen waren daarom vooral gericht zijn op de inauguratie van Trump en de decreten die hij daarna ging ondertekenen. Vanavond nabeurs komt Netflix met cijfers over het vierde kwartaal.

De Japanse Nikkei stond vanmorgen licht hoger, terwijl de Hang Seng index 0,9% in de plus noteerde.

