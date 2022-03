Tarwe hausse = prijsexplosie brood en bier

De tarweprijs schiet omhoog. Gisteren steeg de prijs met 1,9%. Daarmee staat het 39% hoger dan een maand geleden en 69% hoger dan 12 maanden geleden.

De sterke prijsstijging wordt gevoed door de Oekraïne-oorlog en de daaruit voortvloeiende vrees dat Oekraïne haar 26 miljoen ton niet kan gebruiken of exporteren. Misschien nog wel verontrustender is dat China en Rusland samen goed zijn voor een aandeel van 40% in de productie van de 10 grootste tarweproducenten. De VS heeft een aandeel van nog geen 9%. Kortom, de ‘Russische uithongering’ van Oekraïne betekent een prijsexplosie van brood en bier (30-50% tarwe) in Europa.

Weerstanden

De Wisdomtree Wheat ETC noteert 1,02 euro. Dat is nog een flink stuk beneden de top van iets meer dan 1,80 euro 10 jaar geleden. De Wheat ETC staat al boven de weerstand van 0,90 euro en heeft daardoor charttechnisch ruimte voor een verdere stijging naar 1,40 euro.

