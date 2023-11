Te veel negatief nieuws voor een hogere AEX

Er is weinig animo om op koopjes te jagen. Het resultaat is een lichte druk op de aandelenkoersen.

Beleggers doen voorzichtig gezien de ontwikkeling van de euro/dollar (1,0701), de angst voor de rente en het uitblijven van groei in de ICT-sector, wat als aanjager van de economie werd gezien als infrastructuur voor China. Het begint een beetje te kraken.

Amerikaanse futures staan een kwartje lager. Ook Europa zakt weg. DAX -0,3%, AEX -0,2% en Frankrijk -0,5%. Ook verliezen in Azië: Nikkei -1,4%, Shanghai -0,1%, Sensex -0,3% en Hong Kong -1,6%. In Australië is de rente met een kwartje verhoogd. De daling van de industriële productie in Duitsland met 1,4% in september valt tegen, in het VK is de huizenprijs met 3,2% gedaald, in Japan hebben huishoudens 2,8% minder uitgegeven, China exporteerde 6,4% (verwacht -3,3%) minder maar importeerde 3% meer tegen een raming van -4,8%.

De angst is ook overgeslagen naar de oliemarkt. Brent -1,2% op 84,11 dollar, maar TTF Gas stat 1,1% hoger op 45,35 euro.

