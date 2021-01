Technische correctie Ahold Delhaize

Ahold Delhaize daalde gisteren met 3,66% naar 23,95 euro.

Investtech: “De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 19 maart 2020, toen de daling 5,42% was. Het ziet er technisch gezien echter wel goed uit. Het aandeel is technisch gezien licht positief voor de middellange termijn.”

De daling kan worden omschreven als een technische correctie. Het past in een tradersmarkt. Dat betekent niet dat het charttechnisch ideale moment is aangebroken om in Ahold te stappen. Daarvoor staat de RSI nog te hoog. Het aandeel is nog steeds in gevecht met de weerstand.

