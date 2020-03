Johanna Kyrklund (Schroders): ‘Technische recessie’

Waar staan de waarderingen nu? Volgens de statistische modellen van Schroders prijzen aandelen nu de verwachting in van een technische recessie.

Johanna Kyrklund, Head of Global Multi-Asset Investments bij Schroders: “Dan krimpt de economie gedurende twee opeenvolgende kwartalen. Of er een langere recessie in het verschiet ligt, is nog maar de vraag.”

Vanuit een investeringsperspectief verwacht Kyrklund dat het traject van de markt van een rechte lijn naar beneden naar een op en neer bewegende koers zal gaan. Dit is omdat beleggers het vooruitzicht van meer lockdowns en een meer langdurige economische neergang als gevolg van het coronavirus afwegen tegen de gevolgen van een door overheden uitgeroepen noodtoestand en de interventies van centrale banken.

Op het huidige niveau hebben de markten nu een technische recessie ingeprijsd met een vrij vlakke uitkomst voor de bedrijfswinsten voor dit jaar. Als er sprake is van een economische terugval op langere termijn zullen de bedrijfswinsten dalen. Dat zou betekenen dat de aandelenmarkten verder achteruitgaan. Dit zou waarschijnlijk gepaard gaan met een grote mate van volatiliteit, door de tegengestelde kracht die op korte termijn van beleidsinterventie uitgaat.

