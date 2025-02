Techsector onderuit op Damrak

De AEX is vrijdagochtend lager geopend. Na vijftien minuten handelen stond de index 1% in de min op 916 punten. Met name techaandelen deden het slecht.

De koersval van Nvidia op Wall Street had vanochtend zijn effect op ASML (-3,8%) , ASMI (-3,4%) en Besi (-2,9%). Slechts een paar fondsen in de AEX stonden in de plus. Beleggers zijn ook negatief gestemd vanwege nieuwe opmerkingen van de Amerikaanse president Donald Trump over importheffingen. Trump zei gisteren dat Canada en Mexico vanaf 4 maart kunnen rekenen op 25% importheffingen. Daarnaast kan China rekenen op nog eens 10% extra heffingen, bovenop de al eerder ingestelde heffing. Op energieproducten uit Canada komt een heffing van 10%..

“Importheffingen betekenen minder economische groei voor de landen waarvoor de heffingen gelden, maar ook oplopende inflatiedruk en naar verwachting een groeivertraging in de VS. Het stagflatie-risico neemt hierdoor toe en daar zijn beleggers niet blij mee. In tegenstelling tot wat Trump denkt, kent een handelsoorlog geen winnaars”, zegt Simon Wiersma van ING.

De AEX sloot gisteren 0,7% lager op 925,91 punten. ASMI en Besi eindigden allebei 5,7% lager. KPN (+0,9%) was een van de weinige stijgers.

Wall Street sloot gisteren in de min. Vooral technologieaandelen stonden onder druk, terwijl meer defensieve aandelen het beter deden. De S&P500-index eindigde met een verlies van 1,6%, de Dow Jones sloot 0,5% in de min en de Nasdaq leverde 2,8% in. Het aandeel Nvidia leverde ruim 8% in en trok ook andere chipmakers en AI-gerelateerde bedrijven mee omlaag. Beleggers bleken toch niet tevreden te zijn over de cijfers van Nvidia. De vooruitzichten voor het eerste kwartaal vielen iets tegen, net als de winstmarge van Nvidia. Het was de sterkste koersdaling voor Nvidia sinds 27 januari, de dag van de onthulling van DeepSeek.

De Aziatische beurzen stonden vanochtend flink lager. De Nikkei index en de Hang Seng index in Hongkong daalden onder aanvoering van techaandelen circa 3%.

