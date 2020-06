Tegengestelde spanningen voor de AEX

De rust op de Europese aandelenmarkten is nog niet teruggekeerd. Tegengestelde spanningen steken voortdurende kop op.

Zo staat de AEX op dagbasis bovenin de bandbreedte, dat in combinatie met de redelijk hoge stand van de RSI het signaal afgeeft dat de markt langzamerhand toe is aan een correctie. Op weekbasis is echter niets aan de hand en zou de versnelling van de opgaande beweging binnen handbereik zijn. Op weekbasis ligt de bovengrens van de bandbreedte op 650. Longposities staffelen lijkt daarom de aangewezen weg.

Parallel

Qua ontwikkeling van de verschillende economieën kan een parallel worden getrokken met de ontwikkeling van het coronavirus. China kon als eerste de lockdown afsluiten en daar is nu sprake van een herstel. De PMI-industrie voor middelgrote bedrijven steeg in mei naar 50,7 van 49,4 in april. In Zuid-Korea, Japan en Australië is nog sprake van een lichte verslechtering van de PMI in mei, wat aansluit bij de ontwikkeling van het coronavirus.

De geopolitieke spanningen die VS-president Trump oproept beginnen tegenkrachten op te roepen. Trump wil Hong Kong bepaalde handelsvoorrechten afpakken als reactie op de aankondiging dat China de veiligheidswet wil invoeren in de voormalige Britse kolonie. China heeft daarop gereageerd door per direct geen sojabonen en varkensvlees meer te kopen in de VS. Het verloop van de euro/yuan is een goede graadmeter voor de geopolitieke spanning tussen China en de VS. De euro/yuan is opgelopen tot 7,9440. Op 8,05/8,10 ligt een redelijk zware weerstand. Bij een overtuigende doorbraak moet worden gedacht aan een stijging naar 9,60.

Trump krijgt heel wat meer draaien om z’n oren. Lidstaten van de G7 zijn nog niet ingegaan op zijn uitnodiging voor een bijeenkomst. In het binnenland escaleren de rellen. De agressieve, president onwaardige reacties zijn op Twitter geblokkeerd. Het bedrijfsleven begint zit te verzetten tegen het racisme. Apple-CEO Cook publiceerde gisteren een hartverwarmende brief aan de werknemers van Apple en heeft aan diverse groeperingen financiële steun toegezegd. Ook Facebook doet een donatie van 10 miljoen dollar ter bestrijding van het racisme.

Reset

De coronacrisis zal net als elke andere crisis een structurele reset veroorzaken in beleid en gedrag, op overheids-, bedrijfs- en consumentenniveau, aldus Robert Parbrook, hoofd Aziatische aandelen bij Schroders. Het is anders dan een cyclische neergang, een crisis heeft een veel langere impact op de aandelenmarkten. Parbrook heeft naar eigen zeggen in zijn 30-jarige carrière twee echte crises meegemaakt. De Aziatische schuldencrisis van 1997-1998 en de grote financiële crisis van 2008-2009. Hij ziet de coronacrisis in dezelfde categorie vallen, met een langdurige impact op de economieën en aandelenmarkten. Acht lessen uit het verleden leest u hier.

