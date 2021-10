Tegenvallende groei Netflix

Netflix heeft een slecht signaal afgegeven. Daardoor daalde de koers in de nabeurs met 1,4% naar 630,30 dollar.

Het probleem/gevaar zit bij de groeipotentie van de onderneming. De ontwikkeling van de recent ingevoerde successerie ‘Squid Game’ laat een pijnlijke ontwikkeling zien. Het Koreaanse drama is door twee derde van de wereldwijde abonnees bekeken. Van een sterke aanwas van het aantal nieuwe abonnees in de VS is echter geen sprake: slechts 70.000. In de VS en Canada zijn er over de afgelopen 12 maanden 1 miljoen abonnees bijgekomen. Dat is teleurstellend. Wereldwijd was de groei 4,4 miljoen.

Het aandeel Netflix noteert 58,6 keer de winst. Opvallend is dat de geraamde koers/winstverhouding op hetzelfde niveau ligt. Dat maakt het aandeel kwetsbaar op het huidige topniveau.

