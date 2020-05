Terecht dat AEX weer boven de 500 staat

De AEX staat weer boven de 500. Charttechnisch is dat terecht.

De afgelopen dagen maakte de AEX een kleine correctie, maar deze hoort bij het charttechnische patroon. De ondergrens van de bandbreedte ligt maar iets beneden de 500. Gecombineerd met de lage stand van andere indicatoren is de kans groot dat aan een nieuwe stijging zal worden begonnen.

Het blijven roerige tijden. De WHO heeft gezegd dat de wereld pas over 5 jaar vrij zal zijn van het besmettingsgevaar van corona. Beleggers zullen daar niet zo lang op willen wachten. Er worden zijn harde klappen uitgedeeld op de aandelenmarkten en de meeste bedrijven publiceerden slechte cijfers.

Er is hoop

Toch is er hoop. In China is op vele fronten sprake van een verbetering. De industriële productie steeg in april met 3,9% na een daling van 1,1% in maart. De daling van de winkelverkopen nam af naar 7,5% in april van 15,8% in maart. De daling van de investeringen was over de eerste 4 maanden 10,3% na een daling van 16,1% over de eerste 3 maanden.

De meevallende Chinese cijfers hebben geen koopjesjagers aangetrokken. Azië is afwachtend hoger. Nikkei +0,4%, Shanghai +0,2% en Australië +0,9%. Euro/dollar 1,0853. Euro/yuan 7,6890. Goud vrijwel onveranderd op 1.720,25. Brent +1,5% op 31,61 dollar. De obligatiemarkten zijn vrijwel onveranderd.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14883 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht