Terra afgedekt met bitcoin

De beslissing van Terra om hun stablecoin te dekken met bitcoinreserves is een belangrijke stap in een proces waarbij de algoritmische stablecoin losgekoppeld wordt van het traditionele anker. De Visie van Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research VanEck.

“Gedecentraliseerde economieën hebben gedecentraliseerd geld nodig. Toezichthouders zullen steeds agressiever worden in het reguleren van gecentraliseerde stablecoins, om ze vervolgens feitelijk te beheren als banken. En ik denk dat deze algemene naleving begint door te sijpelen in de keten. … Als het onderliggende geld wordt gecentraliseerd, kan het alles daarboven gegijzeld houden …. Simpel gezegd is het probleem met bestaande algoritmische stablecoins dat ze hun kruit te vroeg hebben verschoten.” –

Do Kwon, oprichter van Terra, schreef op Twitter Spaces: “We hebben drie vectoren voor de verdeling van crypto over beleggingscategorieën benoemd, wat in totaal neerkomt op 15% aan agressieve portefeuilles. We hebben family offices gezien die op deze manier te werk gingen: bitcoin als waardeopslag (1-5% allocatie naast of in plaats van goud); tokens als groeitechnologie, een fundamenteel middel om waarde veilig te stellen voor Web 2.0 (1-5% allocatie); en rendement uit de uitleen van stablecoins en andere cryptovaluta (1-5% allocatie).

Om deze 15% allocatie in perspectief te zien, moeten we kijken naar de grootte van de Amerikaanse sector voor geldmarktfondsen: 312 fondsen beleggen $ 5 biljoen van klanten.1 Een “marktaandeel” van 15% voor crypto zou een marktkapitalisatie voor stablecoin inhouden van $ 750 miljard versus de huidige $ 183 miljard (waarvan 95% wordt belegd in de top 20 van stablecoins) en dan hebben we het alleen nog maar over de VS. Hoe komen we daar? We denken dat drie overkoepelende thema’s een katalysator zullen zijn voor deze Bitcoin van Terra als wettig betaalmiddel:sleutel tot succes van gedecentraliseerde stablecoins?

Door Matthew Sigel, Head of Digital Assets Research verschuiving in het marktaandeel: De wettelijke behandeling van concurrerende, directe betaalsystemen, zoals CashApp en PayPal, moet worden geharmoniseerd met het toezicht op stablecoins, aangezien er fundamentele gelijkenissen zijn tussen de bedrijfsmodellen. De acceptatie van stablecoins door handelaren zal sterk toenemen (vooral in opkomende markten), niet alleen door gedecentraliseerde financiering (DeFi) maar ook door veelgebruikte web3-applicaties zoals op NFT-gebaseerde tickets, gaming en social messaging, en ook belangrijk, fysieke goederen en diensten; en algoritmische stablecoins, waarvan de code een derivatieve blootstelling aan een andere asset of mandje van activa belooft, kunnen eindelijk enige mate van succes behalen.

In feite zijn al deze katalysatoren met elkaar verbonden. Voor de regelgeving heeft VanEck voorgesteld dat stablecoinsponsoren die als custodian fungeren, zoals USDC en Tether, worden toegestaan om zichzelf vrijwillig te onderwerpen aan het toezicht van SEC, net als een fonds dat zijn activiteiten uitvoert onder de Investment Company Act van 1940.3 Dit zou betekenen dat de SEC toezicht houdt op het bewaren en waarderen van bepaalde stablecoin[1]assets. Praktisch gesproken zouden degenen die meedoen waarschijnlijk de meest eenvoudige stablecoinsponsoren zijn, die hun munten één-op-één met dollars of goud in een kluis dekken. Een openbaarmaking van deze aard is eenvoudig en onthult geen handelsgeheimen. In periodes van volatiliteit of periodes zonder risico kunnen beleggers massaal op deze geregistreerde munten afgaan, waardoor de markt de waarde van het toezicht kan bepalen. In elk geval bieden financieel technologische betalingssystemen als PayPal al gelijkaardige openbaarmakingen als Tether.

