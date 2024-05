Terugkijken: 5 gegarandeerde blunders in de cryptomarkt

Is het mogelijk om winstgevend te investeren in de cryptomarkt met behulp van enkele nuttige tips? Daar komt u achter tijdens deze masterclass met Maxim de Clippelaar van Six Capital.

Op vrijdag 26 april vond de BeleggersFair Kennis Update plaats. U kunt nu alle masterclasses on demand terugkijken, waaronder de masterclass ‘5 gegarandeerde blunders in de cryptomarkt’.

In deze masterclass vertelt Maxim de Clippelaar, medeoprichter en commercieel directeur bij Six Capital, hoe de geschiedenis zich herhaalt en waarom de cryptomarkt een onmisbare rol speelt binnen de financiële markten. Het is nu tijd om actie te ondernemen.

Wat u zult leren:

Technologische voorsprong: Ontdek hoe u kunt profiteren van de exponentiële groei van blockchaintechnologie en hoe dit je investeringsportefeuille kan doen groeien.

Vergroot je rendement: Ontvang vijf simpele tips die u direct kunt toepassen om uw rendement op de cryptomarkt te vergroten.

Leer over de unieke strategie van Core Fund, het fonds van Six Capital, dat optimaal inspeelt op de cryptomarkt en streeft naar maximaal rendement voor de participant.

Klik hier om deze masterclass terug te kijken.

