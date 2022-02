Terugkijken: dé kooplijst van 2022 met John Beijer

Tijdens de uitzending van CashcowTV op woensdagavond 9 februari vertelde John Beijer, Senior Analist bij BeursPro, welke vijf fondsen niet mogen ontbreken in uw portefeuille. Het webinar is nu gratis terug te bekijken.

De grote vraag die iedere belegger zich nu stelt: is het tijd om in te stappen, te blijven zitten of juist te verkopen?

Tijdens deze CashcowTV gaf John Beijer zijn persoonlijke marktvisie over de huidige vooruitzichten op de wereldwijde beurzen, waaronder Wall Street, Europa en natuurlijk de AEX-index. Uiteraard ontbrak zijn visie over individuele aandelen niet. Beijer gaf concreet aan welke vijf fondsen niet mogen ontbreken in uw portefeuille om 2022 goed beslagen ten ijs te komen.

Klik hier om dit gratis webinar on demand te bekijken

CashcowTV

CashcowTV is een periodiek terugkerend dedicated onlinewebinarformat dat de belegger tipt over kansrijke markten, beurzen en aandelen. Het geeft duiding en laat zien hoe u uw vermogen een boost kan geven. Webinars kunnen worden teruggezien op Cashcow.nl. Een samenvattend redactioneel verslag wordt eveneens op Cashcow.nl gepubliceerd.

