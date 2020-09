Tesla crasht (eindelijk)

Het werd de hoogste tijd dat de koers van Tesla is gaan crashen. Kopen? Nee!

De koers van het aandeel werd enorm opgeblazen door de gedachte dat het fonds zou worden opgenomen in de S&P, maar die droom is gisteren uit elkaar gespat. De indexsamensteller heeft voor andere namen gekozen. Het was de aanzet voor de koersdaling van 21% naar 330 dollar.

De koersdruk werd vergroot doordat GM 2 miljard dollar heeft geïnvesteerd in Nikola, die zich richt op maken van door elektra en waterstof aangedreven trucks, sportwagens en jetski’s. Nikola is een grillig aandeel. Tot oktober 2019 noteerde het aandeel rond de 10 dollar om vervolgens omhoog te schieten tot 65 dollar in juni dit jaar. Een maand later noteerde het aandeel 29 dollar. Gisteren spurt de koers met 41% naar 50,05 dollar.

Het aantrekkelijke van beide bedrijven is dat ze met schone energie bezig zijn. Nikola heeft enkele voordelen: het richt zich op elektra en waterstof; en de voortuigen zijn minder futuristisch als Tesla.

Tesla is echter inspirerender, zeker voor de fantasie, dan Nikola. Alleen de waardering voor beide aandelen slaat nergens op. Tesla noteert 1.076 keer de uiterst kwetsbare winst, waardoor het een marktkapitalisatie heeft van de gevestigde orde.

Voor Tesla mag best een hogere waardering worden betaald dan voor sommige andere sectorgenoten. Maar er zijn grenzen. Een waardering van 120 als voor Amazon zou echt de limit zijn. Dat zou een koers betekenen van 40 dollar. Dat is een mooie pole-position om te bewijzen dat Tesla en T-Fordje, Kadett of Kever van de toekomst is, wat ik niet geloof.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook. Vragen worden alleen beantwoord via deze website en niet via social media. Haatdragende of respectloze vragen/reacties zal ik niet in behandeling nemen.

