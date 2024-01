Tesla gehavend maar kan sprintje trekken

Tesla valt in de hoek waar de klappen vallen. De koers daalde in de nabeurs met 6% op het kwartaalbericht.

De groei van de afzet werd tenietgedaan door de hoge concurrentie in China met prijsverlagingen tot gevolg en de daarbij horende verslechtering van de marge. De kwartaalwinst per aandeel inclusief eenmalige kosten is 0,71 dollar tegen een raming van 0,74 dollar. De omzet steeg met 3% tot 25,2 miljard dollar, iets lager dan de raming van analisten. De groei zal dit jaar lager zijn, meent Tesla.

Tesla zegt ver te zijn met de ontwikkeling van een nieuw model. Het kon de fantasie van de markt niet prikkelen. “We zien een bedrijf en een industrie overgaan van hoge groei en hoge ambities naar bescheiden, voorspelbare groei met toenemende concurrentie en minder kansen voor elke deelnemer”, aldus Karl Brauer, analist bij ISeeCars.com.

In de nabeurs noteert Tesla 195,45 dollar. Dat is beneden de steun van 200 dollar. Het kan om een tijdelijke doorbraak gaan, omdat allerlei andere indicatoren erg laag staan maar belangrijke toppen en lows staan op lagere niveaus sinds mei vorig jaar. Fundamenteel is het zwak dat de koers/winst boven de 60 staat, wat hoog is voor een aandeel in een markt die normaliseert.

CEO Elon Musk wil een belang hebben van 25% qua stemrecht. Als dat wordt tegengehouden zal hij nieuwe ontwikkelingen als AI buiten Tesla houden, waarmee niet is gezegd dat de kunstmatige intelligentie niet in de auto’s zal worden gebruikt.

Het aandeel kopen is discutabel en moet alleen worden gedaan door traders voor een koerssprintje, zoals nu met wat geluk mogelijk is. Zie dat als een herstelbeweging.

