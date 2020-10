Tesla het meest verhandelde aandeel

Het einde van september markeert ook het einde van de handelsmaand en van het derde kwartaal. De EURO STOXX 50 boekte verliezen en sloot de maand met een daling van 2,41%. Over het volledige kwartaal (Q3), daalde de index met 1,25% en ten opzichte van het begin van het jaar is de index met 14,73% gedaald. De Visie van DeGiro.

Ook de S&P 500 sloot de maand met een daling. De daling van 3,92%, onderschrijft het zogeheten ‘September-effect’. Deze term wordt gebruikt voor de historisch zwakke rendementen in september op de Amerikaanse aandelenmarkt. De S&P 500 steeg echter met 8,47% vanaf het begin van het derde kwartaal en met 4,09% vanaf het begin van het jaar.

In dit artikel bespreken wij Tesla vanwege haar aanzienlijke aanwezigheid op de kaart en de grootste winnaar en verliezer.

Kaart van de meest verhandelde aandelen per land via DEGIRO in september 2020

Tesla domineert de kaart

Tesla was eerder het meest dominante aandeel op de kaart, maar nooit in deze mate. In 16 van de 18 landen waarin wij actief zijn, werd dit aandeel het meest verhandeld.

Terwijl de aandelenkoersen voor de fabrikant van elektrische auto’s daalden, werden er in de loop van de maand enkele grote aankondigingen gedaan. Ten eerste meldden vertrouwelijke bronnen dat het bedrijf haar strategie zal verleggen door de auto’s die zijn geproduceerd in de fabriek in Shanghai te verschepen naar andere landen in Azië en Europa. Dankzij deze verandering kan Tesla zich concentreren op het bedienen van de lokale markten.

In September organiseerde Tesla ook een aandeelhoudersvergadering en hun jaarlijkse ‘Battery Day’. Eén van de meest opmerkelijke aankondigingen van Tesla waren de plannen omtrent een auto van $25.000 die nog geen naam heeft. De prijs van $25.000 zal het resultaat zijn van Tesla’s streven om de batterijprijzen in de komende drie jaar te halveren. Elon Musk onthulde ook dat de Model S Plaid eind 2021 in productie zal gaan. Deze versie van het sedan paradepaardje van het bedrijf kost $140.000 en zal in minder dan twee seconden van nul naar 97 kilometer per uur kunnen gaan.

Grootste koersverandering

Van de maand september is geen echte winnaar aan te wijzen, aangezien alle drie de bedrijven op de kaart daalden in prijs over de maand september. Het in Polen gevestigde biotechbedrijf Biomed Lublin was echter binnen de dalende partijen de winnaar van de drie met een daling van 11,84%.

Aan de andere kant was Tesla de grootste verliezer met een daling van 13,91%. Op 8 september daalden de aandelenkoersen met meer dan 21%, de grootste daling sinds de beursgang in 2010. Dit gebeurde nadat Tesla niet werd opgenomen in de S&P 500.

