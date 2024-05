Tesla is duur

Tesla heeft in China een mijlpaal bereikt. De onderneming mag haar systeem van geavanceerde rijhulptechnologie in China uitrollen. Daarbij zal gebruik worden gemaakt van de kennis van Baidu.

De aandelen van Tesla stegen maandag sterk met 15%, maar gisteren moest alweer 5,6% worden ingeleverd op 183,28 dollar wat overeenkomst met 49,5 keer de winst. Een goedkoop aandeel is Tesla niet.

Tesla is in China een verkoopsucces. “Ze zijn ook zo goedkoop”, zegt een vriend die recent het grote model heeft gekocht. “Ik heb er ongeveer 30.000 euro voor betaald.” Daarmee heeft hij geprofiteerd van de prijsverlagingen om de verkoop een impuls te geven.

Tesla heeft de nodige aanpassingen aangebracht om de rijhulptechnologie is China te kunnen gebruiken. Zie het maar als een alternatief voor importheffingen en andere handelsbelemmeringen door af te dwingen dat van lokale producten gebruik wordt gemaakt als de navigatiegegevens van Baidu. Andere bedrijven hebben soortgelijke stappen gezet. De browser van Microsoft werkt op basis van de Chinese firewall; Apple gaat haar hardware aanpassen om weer als veilig te worden gezien en daarmee de bestaande verkoopdruk in China om te zetten in een stijging, hoewel dat niet gemakkelijk zal zijn met de groeiende liefde voor Huawei.

Het aandeel Tesla is vooral interessant voor traders. Fundamenteel is het duur. Het moet het hebben van groei, maar wel in een markt die uiterst gevoelig is voor prijsconcurrentie. De meningen voor analisten lopen niet voor niets sterk uiteen.

