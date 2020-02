Tesla is een koersknaller

Tesla heeft nu al een bewogen jaar. Begin januari overtroffen de aandelenkoersen van Tesla voor het eerst de koers sinds het bedrijf in 2010 verhandelbaar werd.

Op de site van DeGiro schrijft men: “De prijzen bleven stijgen en waren aan het einde van de maand, na publicatie van de kwartaalcijfers van Q4 2019, zelfs ruim 650 dollar. Met een stijging van 17% ten opzichte van het derde kwartaal, overtrof de autofabrikant de schattingen van analisten. Het is de bedoeling om in 2020 minstens 500.000 voertuigen op te leveren. Bovendien onthulde de Q4-update van Tesla dat het bedrijf in januari, maanden voor op schema, begon met de productie van de elektrische crossover van model Y met vierwielaandrijving. CEO Elon Musk heeft gezegd dat Model Y het best verkochte voertuig van Tesla zou kunnen worden.”

“Met een marktkapitalisatie van ruim 117 miljard dollar is Tesla de meest waardevolle Amerikaanse autofabrikant in de geschiedenis. Het vorige record werd behaald door Ford, met een marktwaarde van 81 miljard dollar in 1999. Tesla is nu waardevoller dan Ford en General Motors samen. Ook Volkswagen heeft het ingehaald als de op één na meest waardevolle autofabrikant ter wereld. Alleen Toyota staat hier nu nog boven. Naast dat Tesla het meest verhandelde aandeel was, zag Tesla ook de grootste prijsstijging. Het bedrijf eindigde de maand met 53,26%.”

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14508 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht