Tesla na cijfers dichter bij steun

Tesla heeft meevallende resultaten geboekt. Koers staat op steun.

In de verslagperiode kwam de aangepaste winst per aandeel uit op 2,52 dollar tegen een raming van 2,36 dollar. De omzet van 17,7 miljard dollar is hoger dan de geraamde 16,6 miljard dollar. De groei werd getemperd door stagnaties in aanvoer van onderdelen. Dit jaar zullen geen nieuwe modellen worden geïntroduceerd. De focus is zelfrijdende auto’s.

Tesla is geen goedkoop aandeel met een geraamde koers/winst van 101. Het aandeel noteerde gisteren in de nabeurs 929,90 dollar, wat overeenkomt een steun op basis van de opgaande beweging die medio 2021 is ingezet.

Een negatief doorbraak kan snel leiden tot een koersdaling naar 600 dollar.

