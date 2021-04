Tesla: Slechte beurt in China

Tesla begint de straffe hand van China te voelen.

In China kunnen ondernemingen als Tesla zich niet blaffend boven de wet plaatsen. Succes is geen zonde zolang je als ondernemer je aan het systeem, het stelsel van regels, houdt. Testa is gecrasht met dat systeem.

Tesla wordt door overheidsinstantie en in de (staats)media verweten arrogant te zijn. De onderneming wilde geen schadevergoeding betalen aan een Chinese vrouw die met een demonstratie de aandacht op haar vestigde dat de remmen van haar Tesla niet werkte, waardoor een ongeluk werd veroorzaakt. Op social media leidde dat tot vergelijkbare ervaringen.

Tesla kan zich geen imago veroorloven in China. De afzet verdubbelde in 2020, maar in de achteruitkijkspiegel zijn de modellen van de concurrenten Nio, Wulingen Xpeng. Het gaat om enorme aantallen. Zo werden van de Hongguang Mini EV, een typische stadsauto, in 270 dagen maar liefst 270.000 eenheden verkocht.

Tesla noteert 719,69 dollar. De bandbreedte ligt op 600-790.

