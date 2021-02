Tesla vs bitcoin

Tesla is niet langer een aandeel dat gaat over de verkoop van auto’s maar ook over de waarde van bitcoin.

Tesla heeft recent voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin op de balans opgenomen. Als de bitcoin in waarde gaat verveelvoudigen is dat een prachtig financieringsinstrument geworden. Tesla heeft een schuldenlast van 13 miljard dollar bij een omzet van 32 miljard dollar.

Het maakt de onderneming echter ook kwetsbaar voor de prijsontwikkeling van bitcoin, althans zo wordt direct of indirect gesteld door strategen als Peter Garnry van Saxo Bank. Sinds eind vorig jaar is zelfs een lichte vorm van parallel verloop waarneembaar tussen bitcoin en Tesla. Er wordt zelfs enigszins gehypet over de relatie. Maar 1,5 miljard aan bitcoin op een marktkapitalisatie van 670 miljard dollar is verwaarloosbaar.

Tesla noteert 2,2% lager op 698,84. Dat komt overeen met meer dan 1.100 keer de winst. Steunniveaus liggen op 670 en 530 dollar op basis van de opgaande beweging die vorig jaar is ingezet. Gezien de lage stand van de RSI lijkt een doorbraak van de koers door de 670 dollar veel weerstand op te roepen.

