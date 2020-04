Tesla vs Microsoft = Geschreeuw vs onmisbaar

Tesla heeft helemaal voor ons afgedaan. En wat heeft Microsoft te bieden.

CEO Elon Musk van Tesla is bij de presentatie van de kwartaalcijfers volledig over de schreef gegaan door overheden als fascistisch te bestempelen door mensen tegen hun wil in op te sluiten in hun huis. “Dat is mijn mening”, zei Musk. Mijn mening is: “Tesla is geen fundamenteel serieus aandeel en de auto’s zijn legodoosjes op wielen.” De omzet over het eerste kwartaal van 5,9 miljard dollar is overeenkomstig de verwachtingen. De winst per aandeel van 1,24 dollar is beduidend beter dan de raming van een verlies van 0,36 dollar per aandeel. In de nabeurs steeg de koers met 9% tot 871 dollar. Fundamenteel noteert het aandeel 21 keer de boekwaarde en 5,5 keer de omzet. Beide geven aan dat het aandeel sterk is vooruit gelopen op ontwikkelingen, veel te sterk.

Microsoft heeft weinig last gehad van de coronacrisis. De omzet van cloud is met 59% gestegen en het gebruik van Teams leidde tot 200 miljoen gespreksdeelnemers per dag tegen 300 miljoen voor Zoom en 100 miljoen voor Google. De kwartaalomzet van 35,0 miljard dollar is hoger dan de raming van 33,7 miljard. De winst per aandeel van 1,40 dollar is hoger dan de verwachting van 1,26 dollar. Microsoft staat 4,5% hoger op 177,43 dollar. Gezien de beta van 0,8 is dat een mooie koerssprong. Het aandeel noteert 12 keer de boekwaarde en 10,5 keer de omzet.

Onze keuze valt op Microsoft. De software is niet weg te denken van de pc. Het straatbeeld kan ook heel goed zonder Tesla, dat plaats zal moeten maken voor de vertraagde opkomst van diverse Europese merken en Chinese elektrisch aangedreven auto’s die mooier zijn dan je denkt.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14835 berichten van Eddy Schekman

Één reactie op “ Tesla vs Microsoft = Geschreeuw vs onmisbaar ”

Terug naar het nieuws overzicht