The sky is the limit voor Icoinic Capital

Gevestigd in het financiële hart van de Amsterdamse beurs vormt Icoinic Capital de hoeksteen van cryptovaluta op de beurs. Als een van de eerste Nederlandse cryptovermogensbeheerders optimaliseert Icoinic Capital de prestaties in de cryptomarkt voor particuliere investeerders en bedrijven. Icoinic Capital streeft naar een veilige, makkelijke en slimme manier om te investeren in crypto en ontzorgt haar klanten daarmee volledig.

Met een zelfontwikkeld algoritme en prijswinnende fondsen groeit Icoinic Capital razendsnel en is inmiddels niet meer weg te denken uit het cryptolandschap. En de cijfers liegen er niet om: het rendement van bijvoorbeeld het algoritmisch fonds staat tot nog toe op 267,17%.

Icoinic Capital valt niet alleen in de prijzen, maar deelt ze ook uit

Tijdens het Groot Beleggersonderzoek van Cash benoemde het publiek vele favorieten voor de Cashcow Awards. Daaruit is voor de ‘Cashcow beste Nederlandse Cryptofonds prijs’ Icoinic Capital uitgekomen als winnaar. Met de eerder geboekte successen behoren ze inmiddels tot de top high-frequency traders van Europa. CEO van Icoinic Capital Wilhelm Roth: “We zijn trots dat dit de derde keer op een rij is dat we deze award mogen binnenslepen. We werken hard aan het blijven professionaliseren van onze algoritmen, maar ook aan de service die we bieden. Zo leggen we de lat steeds hoger en streven naar de hoogste mate van professionalisme binnen het crypto-ecosysteem.”

Ook binnen het prestigieuze fCN (Founders Carbon Network) heeft Icoinic Capital haar status verworven. Tijdens de fCN Gassan Jewel Award 2021 mocht Icoinic Capital dit jaar in de categorie Fintech Finance haar eigen award uitreiken, genaamd de ‘Icoinic Award’. Icoinic heeft inmiddels een voorbeeldfunctie op het gebied van Fintech en crypto verweven in de financiële sector.

Steun van traditionele beleggers

Ook vanuit de traditionele financiële sector krijgt Icoinic Capital steun. De Amsterdamse beurshandelaar en -dienstverlener Better Options maakte eerder deze zomer al bekend te gaan samenwerken met Icoinic Capital. Zij kozen ervoor een van de nieuwste fondsen van Icoinic Capital, het Delta Neutral Fund, aan te bieden. Better Options belegt ook voor eigen rekening in het fonds. Het Icoinic Delta Neutral Fund streeft naar een stabiel gematigd tot hoog rendement. Het fonds kon rekenen op een positief rendement in zowel een dalende als een stijgende cryptomarkt. Het fonds is bedoeld als anker in een volatiele markt.

Icoinic gelooft in regulering en professionalisering van het crypto-ecosysteem

Om transparantie en betrouwbaarheid te kunnen waarborgen werkt Icoinic Capital op het gebied van fondsbeheer samen met onafhankelijke partners zoals IQ-EQ. Op het gebied van auditing werken ze samen met partner Londen & Van Holland. Icoinic Capital gelooft ook in meer regelgeving en regulering. Wilhelm Roth, CEO bij Icoinic Capital: “Er bestaat een groeiende interesse op toezicht op cryptobedrijven vanuit de Nederlandse Bank (DNB). Aangedreven door een Deutsche Bundesbank, heeft de Europese Centrale Bank (ECB) naar verwachting binnen vier jaar zelfs een eigen cryptomunt in de vorm van een digitale euro.”

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht