Tiffany Wilding (Pimco): ‘Einde inflatieboom’

Aan de huidige hoge inflatiegolf in de VS zou in de loop van volgend jaar een einde moeten komen. Desondanks maakt ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco zich steeds meer zorgen over hogere inflatieverwachtingen op de lange termijn.

Noord-Amerika-econoom Tiffany Wilding van Pimco ziet dat een toename van coronavirusgevallen door de meer besmettelijke deltavariant de activiteit in de dienstensector heeft vertraagd. “Productieonderbrekingen door orkaan Ida verergeren waarschijnlijk ook de logistieke problemen, terwijl schade, met name aan voertuigen, de vraag en prijzen in de komende kwartalen waarschijnlijk zal verhogen, vooral gezien de aanhoudend lage voertuigvoorraden.”

Deze factoren leidden er al toe dat Pimco de groeiverwachting in de VS voor dit jaar verlaagde. Ondanks dat de inflatieverwachtingen op het lange termijndoel van 2% van de Federal Reserve zit, kunnen gebeurtenissen als orkaan Ida een hardnekkig hoge inflatie veroorzaken en inflatieverwachtingen verhogen. “Dit kan een agressievere reactie van de Fed uitlokken”, stelt Wilding.

Verhoogde risico’s voor de inflatieverwachtingen lijken de Fed-functionarissen ertoe te hebben aangezet hun prognoses voor renteverhogingen te herzien. Eerder stelden meer gematigde leden hun verwachtingen voor de start van renteverhogingen in 2023 bij, terwijl meer agressieve leden extra verhogingen inbouwden, wat resulteerde in een hawkish verrassing.

