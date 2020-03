Tiffany Wilding (Pimco): ‘Fed voorkomt depressie’

Een recessie in de VS is onvermijdelijk, maar de ongekende crisismaatregelen die de Federal Reserve (Fed) deze week aankondigde, kunnen voorkomen dat de economie in een depressie belandt. Dat schrijft Tiffany Wilding, Noord-Amerika-econoom bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco.

Maandag kondigde de Fed ‘ongekende’ crisismaatregelen aan die de economische impact door de coronacrisis moeten verzachten. Wilding: “De Amerikaanse economie zal dit jaar in een recessie belanden, maar de aankondiging van de Federal Reserve op 23 maart dat ze een onbeperkt aantal staatsobligaties en hypotheekobligaties opkoopt en tal van andere stabiliserende maatregelen, kan op lange termijn verdere schade helpen voorkomen en het economisch herstel versnellen.”

Wilding benadrukt dat bovenstaande maatregelen geen wondermiddel zijn en een Amerikaanse recessie niet voorkomen. “Hoogfrequente gegevens suggereren dat de VS mogelijk nu al in een recessie verkeert”, stelt Wilding. “De Amerikaanse economie heeft momenteel te lijden onder drie materiële economische schokken: verstoringen van de wereldhandel, verplichte sluiting van binnenlandse bedrijven en verstoringen in de kredietverlening. Deze dragen bij aan een inkrimping van de Amerikaanse economische activiteit in het tweede kwartaal.”

Wilding verwacht dat door huishoudens en bedrijven financieel te ondersteunen, de economie sneller kan normaliseren na het verdwijnen van het virus en schade op de lange termijn, veroorzaakt door toenemende faillissementen en stijgende en langdurige werkloosheid, kan worden voorkomen.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14690 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht