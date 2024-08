Tiffany Wilding (Pimco): ‘Geen recessie VS, wel halvering groei’

In de afgelopen dagen hebben markten wereldwijd schommelingen ondergaan, te beginnen met een daling op de Japanse aandelenmarkt en de versterking van de yen. Dit verspreidde zich naar wereldwijde aandelen- en rentemarkten. Een zwakker dan verwacht Amerikaans werkgelegenheidsrapport, inclusief een hogere werkloosheid, verergerde de marktvolatiliteit en leidde tot oproepen aan de Federal Reserve om snel de rentetarieven te verlagen.

“Ondanks het doorbreken van de Sahm-rule, denken wij niet dat de Amerikaanse economie in juli in een recessie is beland,” aldus Tiffany Wilding, econoom bij ’s werelds grootste obligatiebelegger Pimco. “Onze analyse van een breder scala aan economische cijfers toont aan dat de reële BBP-groei afneemt van ongeveer 3% in 2023 naar 1% tot 1,5% nu.” Een combinatie van zwakkere immigratie, afnemende fiscale steunmaatregelen en een verlies aan momentum in de wereldwijde industriële groei wijst op een verlies van economische dynamiek in de VS.

Recentere cijfers suggereren dat de inflatierisico’s nu meer in balans zijn. De huurprijsinflatie neemt opnieuw af na een eerdere stagnatie dit jaar. De verhouding van vacatures tot werklozen is terug op het niveau van vóór de pandemie, wat wijst op een nog steeds gezonde Amerikaanse arbeidsmarkt. “De inflatie van de arbeidskosten is nu meer in lijn met de prijsniveau-inflatie, die dichtbij het doel van de Fed van 2% ligt,” merkt Wilding op.

Gezien deze ontwikkelingen zijn er goede redenen voor de Fed om het beleid sneller naar neutraal terug te brengen dan eerder gedacht. De eigen prognoses van de Fed, zoals tijdens de vergadering van juni, suggereren dat het beleid restrictief zal blijven tot 2026, wat volgens Wilding nu misplaatst lijkt.

“Echter, zonder bredere bewijzen dat de economie snel in een recessie raakt, betwijfelen we of de Fed noodverlagingen zal aankondigen voorafgaand aan de vergadering in september,” aldus Wilding. Hoewel een verlaging van 50 basispunten in september mogelijk is, zal dit afhangen van de economische en financiële marktontwikkelingen tussen nu en dan. “Wij zien goede redenen om te geloven dat de headline payrolls in augustus zullen herstellen na de teleurstelling in juli,” zegt Wilding.

De impliciete 3% rendement op fed funds futures die in december 2025 aflopen, lijkt redelijker als uitgangspunt dat de Fed het beleid tegen eind 2025 dichter bij neutraal terugbrengt. “Ondertussen blijven de tussentijdse reële rentes aantrekkelijk in vergelijking met de schattingen van de reële neutrale rente en zullen ze waarschijnlijk een hedge bieden tegen een verdere uitverkoop van risicovolle activa,” concludeert Wilding.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

