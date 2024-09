Tiffany Wilding (Pimco): ‘Ruimte voor normalisatie’

De economieën van ontwikkelde markten lijken nu meer op die van 2019 dan op enig ander moment sinds de pandemie. Waarom liggen de rentetarieven dan nog steeds een stuk hoger? Volgens econoom Tiffany Wilding van Pimco is er ruimte voor ‘normalisatie’.

Misschien daalt de 10-jaars rente op Amerikaanse staatsobligaties niet helemaal meer terug naar het niveau van 2019, zegt ze. En wel om de volgende redenen: zo lijken de inflatieverwachtingen voor de langere termijn nu meer verankerd rond de doelstellingen van centrale banken dan eronder; zullen hogere overheidsschulden een blijvende erfenis van de pandemie zijn; en ontregelen de Amerikaanse verkiezingen mogelijk blijvend de markt.

Daar staat tegenover dat China’s neergaande vastgoedsector en de mogelijke beperkingen van zijn exportgeleide groeistrategie betekenen dat het land een groter risico vormt voor de wereldwijde groei dan voorheen.

Toch ziet ze ruimte voor een daling van de rente. ‘Als we de huidige inflatieverwachting (5-year, 5-year-forward U.S. real rate) in de VS van 1,7% vergelijken met onze schatting van de reële neutrale rente van 0%-1%, dan ijkt het erop dat er ruimte is voor een normalisering van de rente in verschillende economische scenario’s.’

