Tij Chinese markt gekeerd

De Chinese aandelenmarkt lijkt de bodem geraakt te hebben, zien senior portfoliomanagers Andrew Tong en Chris Liu van vermogensbeheerder Invesco: sinds eind april is de CSI 300 weer met 18% gestegen. Volgens hen is dit geen korte opleving, maar een teken dat Chinese aandelen officieel aan een opmars zijn begonnen.

De Chinese aandelenmarkt kreeg in de tweede helft van 2021 een aantal strikte overheidsmaatregelen voor de kiezen, maar sinds maart 2022 stelt de Chinese overheid zich soepeler op. Zo kondigde vicepremier Liu He een meer betrokken samenwerking aan tussen industriële beleidsmakers en financiële regelgevers, sprak de overheid haar steun uit voor de verdere ontwikkeling van internetplatforms en werd de belasting op onroerend goed niet verder uitgebreid. Daarnaast lijkt het land bepaalde concessies te willen doen aan Amerika, om zo ADR’s (American Depositary Receipts) op de beurs te houden. De laatste positieve ontwikkeling zagen Tong en Liu in de game-industrie, waar 60 bedrijven een licentie kregen van de Chinese game-autoriteit.

De experts van Invesco zien dat grote steden in China zoals Shanghai en Peking al snel na de omikron-golf weer volledig ‘open’ konden. Nog steeds voeren de Chinese beleidsmakers een zero-covid-beleid, maar sinds het laatste Partijcongres lijkt de blik meer op vooruit gericht. In mei werden 33 maatregelen aangekondigd om de economische groei te stimuleren, die voor zowel mkb’ers als de arbeidsmarkt een steun in de rug zijn.

Maar ook tijdens de strenge maatregelen in het eerste kwartaal van dit jaar, toen de coronamaatregelen een grote domper waren voor de economische groei, hebben enkele sectoren het hoofd goed boven water kunnen houden. Vooral bedrijven in de energie- en zorgsector deden het goed, en de markt voor halfgeleiders zag in Q1 de winst jaar op jaar groeien met 70%.

De CAPE-ratio (Cyclically Adjusted Price-Earnings ratio) voor Chinese aandelen bungelt met 15,3 op dit moment vrijwel onderaan de lijsten van zowel de ontwikkelde als de opkomende markten – en is voor het land zelf ook historisch laag. Beleggers zijn dus nog zeer terughoudend als het gaat om Chinese aandelen. Onterecht, vinden Tong en Hiu. Alle hierboven beschreven indicatoren geven juist aan dat China’s CAPE op weg is terug te keren naar zijn langetermijngemiddelde.

Zelfs na de recente opleving van de markt blijft de risicopremie op Chinese aandelen aantrekkelijk, aldus Tong en Hiu. De premie kan zelfs nog stijgen, mocht de rente later dit jaar worden verlaagd. Bovendien is in een situatie als deze een stijging van de koersen waarschijnlijker dan een daling, aldus de portfoliomanagers.

Tot slot verwacht Invesco dat het volume van de aandelenmarkt gaat groeien, door zowel binnen- als buitenlandse geldstromen. Vooral de druk op de vastgoedprijzen kan ervoor zorgen dat huishoudens hun beleggingsgeld liever in aandelen stoppen. En Northbound-beleggers (het verhandelen van aandelen die op het Chinese vasteland noteren via de beurs van Hongkong) hebben zich in het tweede kwartaal ontpopt tot sterke netto-kopers, nadat ze eerder hun posities hadden afgebouwd tijdens de lockdown in Shanghai in maart.

