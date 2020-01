Tijdens SARS daalde Shanghai met 40%

Niemand verwacht dat de Fed later vandaag iets met de rente zal doen, maar wellicht zal bankpresident Powell nog enkele inspirerende woorden spreken over een mogelijke verruiming.

Vooruitlopend daarop – als gebruikelijk – een afwachtend markt. In de premarket staat de S&P +0,13%, Nasdaq +0,33% en Dow Jones +0,22%. Europa laat zich niet inspireren door een toename van het consumentenvertrouwen in onder meer Duitsland, Japan, Italië, Frankrijk en Turkije. Kennelijk is het coronavirus nog onvoldoende uitgeziekt, want geen grote uitslagen in Europa: FTSE +0,15%, DAX +0,11% en AEX +0,20%.

Het coronavirus blijft een zware wissel trekken op het sentiment. Patrcik Zweifel, hoofdeconoom bij Pictet: “Het coronavirus (2019-nCoV) kan een zwaardere economische impact hebben dan SARS in 2003. Het effect kan groter zijn omdat China belangrijker is geworden voor de wereldwijde economie. We hebben ons gebaseerd op onder andere een onderzoek van de Wereldbank naar de economische gevolgen van de uitbraken van de Spaanse griep in 1918 en van SARS in 2003. Het laatste virus leidde tot een daling van 20% van het besteedbaar inkomen onder Chinese huishoudens door ziekte, ziekteverzuim, verhoogde uitgaven voor preventie en gezondheidszorg. Het lijkt erop dat 2019-nCoV een zwaardere economische impact kan hebben.”

