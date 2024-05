Tim Garratt (Baillie Gifford): ‘Groeibeleggen interessant’

Het zijn moeilijke jaren geweest voor groeibeleggers. Een vervelende cocktail van stijgende rente en extreme risicoaversie na de wereldwijde pandemie zorgde voor enorme marktschommelingen, wat leidde tot een daling van de aandelenkoersen van bedrijven met potentieel op de langere termijn. Het is begrijpelijk dat beleggers zich afvragen of groei-beleggen nog steeds aantrekkelijke rendementen kan opleveren, maar de geschiedenis wijst uit dat dit het verkeerde moment is om de handdoek in de ring te gooien. De Visie van Tim Garratt, partner bij Baillie Gifford.

Eerdere marktschokken en scherpe dalingen in groeiaandelenfondsen werden gevolgd door enorme rendementen in de daaropvolgende jaren. Dit was het geval na de inflatiecrisis van midden jaren zeventig en de financiële crisis van 2008, met daaropvolgende tienjarige cumulatieve rendementen van respectievelijk ongeveer 1000 procent en 500 procent.

Volgens Garratt is er alle reden om aan te nemen dat het deze keer niet anders zal zijn, hoewel hij ziet dat een extra dynamiek meespeelt die snelle technologische en maatschappelijke veranderingen in gang zet.

Artificial Intelligence (AI)

De afgelopen decennia was het ondernemingsklimaat relatief gunstig. Er was goedkope financiering, natuurlijke hulpbronnen werden gewonnen en ontgonnen en dat alles binnen een vrijhandelsklimaat. Maar dit alles verandert snel. Er is sprake van een overgang naar een nieuw tijdperk waarin beperkingen de boventoon voeren. Geld is niet langer gratis – de rente gaat niet terug naar nul. De beschikbaarheid van natuurlijke hulpbronnen slinkt – bedrijven kunnen het milieu niet langer behandelen als een geldmachine. En internationaal vertrouwen is schaars, met een handelsbeleid dat import beperkt, binnenlandse industrieën beschermt en prioriteit geeft aan nationale belangen.

Maar te midden van deze groeiende beperkingen is er één kracht die juist in tegenovergestelde richting wijst. Artificial Intelligence (AI) versnelt, daalt in kosten en verspreidt zich snel. In het komende decennium zal machine learning waarschijnlijk elke bedrijfssector op zijn kop zetten. Sommige bedrijven bevinden zich in een betere positie dan andere om met deze veranderingen om te gaan. Zoals bij elke grote transitie zullen er grote winnaars en grote verliezers zijn. Hier ligt de kans voor beleggers, namelijk om de toekomstige kampioenen te vinden.

Wat zijn de kenmerken van bedrijven die gedijen in deze nieuwe omgeving?

1. Ze lossen echte uitdagingen op

Sommige bedrijven zetten tegenwind om in kansen en bieden innovatieve oplossingen op gebieden zoals e-commerce, gezondheidszorg en bankieren. Samsara plaatst telematicasystemen in vrachtwagens en magazijnen om de productiviteit te verhogen en de vervuiling in de logistieke sector te verminderen; Mercado Libre gebruikt technologie om de kosten van bankieren, betalen en sparen te verlagen in Latijns-Amerika, waar 70% van de mensen geen bankrekening heeft; Dexcom heeft de manier veranderd waarop mensen thuis met diabetes omgaan, waardoor ziekenhuizen minder worden belast.

2. Uitvoeringsdiscipline en financiële kracht

Door de hogere rente komen de voordelen van sterke balansen bovendrijven. De aandelenmarkt associeert groeibedrijven met dubieuze financiën, maar dit stereotype is misplaatst. Wij zien veel groeibedrijven met sterke managementteams die hun financiële kracht en concurrentievoordeel gebruiken om prijsverhogingen door te drukken, hun omzet te verhogen en te blijven investeren voor de lange termijn.

Adyen, dat een platform biedt dat lokale en wereldwijde betaalmethoden vereenvoudigt, hield voet bij stuk met zijn prijsstelling, zelfs toen concurrenten de tarieven in de VS verlaagden. Het managementteam had vertrouwen in het bedrijfsmodel en hield het personeelsbestand op een redelijk niveau. De dominante muziek streaming app Spotify heeft vorig jaar prijsverhogingen doorgevoerd. Netflix heeft de afgelopen jaren ook de maandelijkse abonnementstarieven verschillende keren verhoogd en genereert nieuwe inkomsten uit advertenties.

3. Aanpassingsvermogen

De geschiedenis staat bol van trieste verhalen over bedrijven die verdwenen omdat ze zich niet konden aanpassen: Kodak, Nokia en Blockbuster video. Op de aandelenmarkten zijn veel beleggers die proberen om het laatste geld te persen uit bedrijven met uitstervende bedrijfsmodellen.

Bedrijven die grote veranderingen moeten doorstaan, moeten beschikken over een flexibele mentaliteit en een evoluerende bedrijfsaanpak. Neem bijvoorbeeld tractorbedrijf John Deere, opgericht in 1837, maar is nu bezig met het integreren van technologie in de landbouw. Het maakt gebruik van computers, camera’s en machine learning om gewassen zeer nauwkeurig te besproeien, waardoor er veel minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig zijn – goed nieuws voor het milieu en de kosten van de boer.

Een ander voorbeeld is Shopify, dat alle tools biedt om een online shop op te zetten en software met mogelijkheden voor machine learning heeft gecreëerd om de online detailhandel te transformeren. Shopify-handelaren kunnen nu hun AI-tools gebruiken om terugkerende verwerkingstaken te automatiseren, productbeschrijvingen te maken en verkopen te analyseren, waardoor ze tijd en geld besparen.

Er is geen goede manier om het aanpassingsvermogen van bedrijven te modelleren in een spreadsheet, maar bedrijven zullen de concurrentie voorblijven als ze blijven experimenteren om zich aan te passen.

Geduld belonen

Nederigheid en reflectie zijn essentiële aspecten van beleggen, en elke periode van extreme rendementen brengt lessen met zich mee. Maar het is net zo belangrijk voor beleggers om vast te houden aan hun stijl en aanpak. Voor groei-beleggers betekent dat het vinden van bedrijven die kunnen navigeren in een nieuwe wereld van snelle veranderingen en diepgaande transformaties.

Ondanks de eenzijdigheid van het focussen op het langetermijn-potentieel te midden van het kortetermijn-sentiment, suggereert de geschiedenis dat de beloning voor geduldige, strategische investeringen in het komende decennium aanzienlijk zou moeten zijn. Te midden van het verblindende succes van een paar superbedrijven, de ‘Magnificent Seven’ genoemd, wordt een grote groep bedrijven over het hoofd gezien. Hier ligt een unieke kans voor groei-beleggers.

