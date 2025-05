‘Timing onbegonnen werk’

April 2025 herinnerde beleggers eraan dat het timen van de markt onbegonnen werk is. De S&P 500 Index daalde met 19% sinds het hoogtepunt rond ‘Liberation Day’, maar is inmiddels weer terug op het niveau van 2 april.

“Sinds 8 april werd de stijging van de S&P 500 Index aangevoerd door de Magnificent Seven, die verder werden opgestuwd door de sterke kwartaalresultaten van Meta, Microsoft, Amazon en Apple. Toch wijzen de vooruitzichten van Amerikaanse bedrijven erop dat de werkelijke impact van de importtarieven nog moet worden gevoeld”, aldus Invesco.

Volgens Invesco maken Amerikaanse beleggers, bedrijven en huishoudens zich zorgen over de gevolgen van het beleid, wat blijkt uit het aanzienlijk gedaalde beleggers-, bedrijfs- en consumentensentiment. “Het non-farm payrolls report van april was sterker dan verwacht, wat volgens ons aangeeft dat de Amerikaanse economie een sterk momentum heeft om een moeilijke periode in te gaan. Hoe langer de beleidsonzekerheid echter aanhoudt, des te groter de potentiële klap voor de economische activiteit.”

“Wij denken dat de Amerikaanse aandelenmarkt is hersteld uit een korte oversold situatie, en verwachten daarom niet dat de markt de komende weken en maanden duurzaam en soepel zal stijgen. De markten blijven kwetsbaar voor negatieve macrocijfers en beleidsaankondigingen.”

Invesco interpreteert de recente gegevens als een teken dat er een grotere variatie in de groei- en inflatiecijfers van dit jaar te verwachten is. Hoewel het onzeker blijft hoe het beleid zich gaat ontwikkelen en of het wordt uitgevoerd.

“Wij verwachten dat de groei in de VS waarschijnlijk zal vertragen vanaf een hoger niveau, terwijl de groei in de rest van de wereld minder zal dalen vanaf een lager niveau. De inflatiedruk op de korte termijn neemt toe in de VS, maar neemt af in een groot deel van de rest van de wereld. Centrale banken daar kunnen hierdoor een soepeler beleid invoeren.”

Omdat markten doorgaans reageren op gegevens die afwijken van de verwachtingen, lijken markten buiten de VS volgens Invesco nog steeds aantrekkelijker dan Amerikaanse markten. “Wij geloven dat te beleggen ponden, euro’s, franken of yens nu hun weg zullen vinden naar markten buiten de VS. Het is een goed moment om te kijken naar Europa, Azië en misschien zelfs het Verenigd Koninkrijk.”

