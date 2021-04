Timme Spakman (ING): ‘Herstel met veel gezichten’

Mogelijke vertraging van vaccinatieprogramma’s en tekorten aan computerchips baren zorgen over de korte termijn. Maar cijfers over de detailhandel laten zien dat er een stevig fundament is voor economische herstel bij heropening. De Visie van Timme Spakman, econoom ING.

De vaccinatieprogramma’s beginnen op gang te komen. Hiermee zijn echter nog niet alle zorgen verdwenen. Na het Oxford-AstraZeneca vaccin lijkt ook het Johnson & Johnson vaccin in zeer zeldzame gevallen tot trombose te kunnen leiden. Woensdag riepen de Amerikaanse autoriteiten op tot een vaccinatiepauze voor het vaccin voor de duur van het onderzoek naar een aantal sterfgevallen. Hierop kondigde de farmaceut zelf aan de uitrol van het vaccin in Europa uit te stellen. Ondanks zorgen over mogelijke vertraging van de vaccinatieprogramma’s, oogt het fundament voor herstel sterk.

Zo bleek woensdag uit cijfers voor de detailhandels verkopen in de eurozone dat deze met 3% waren gestegen ten opzichte van januari. Door de verlengde lockdowns daalde de detailhandelsverkopen in januari nog met 5.2%. Omdat de beperkingen op de detailhandel in een aantal eurozone landen wat zijn versoepeld in februari was er beetje ruimte voor herstel. Dat deze eerste versoepelingen direct resulteren in stijgende detailhandelsverkopen laat zien dat consumenten staan te popelen om weer te gaan winkelen zodra dit mogelijk is.

Vertrouwen

Dit bevestigt het beeld dat ook eerder al bleek uit sterke cijfers over het consumentenvertrouwen in de eurozone en stemt positief over het herstel later dit jaar. De detailhandelsverkopen in de VS lieten deze week een spectaculaire sprong zien. Het historische stimuleringspakket waarvan de eerste cheques een maand geleden werden uitgekeerd zorgden voor een stijging van de detailhandelsverkopen in maart van maar liefst 9,8% ten opzichte van februari. Dit is op vorig jaar mei na de sterkste maand-op maand groei ooit gemeten. Beleggers ontvingen deze cijfers met enthousiasme en de S&P 500 sloot gisteren dan ook 1,11% hoger.

Gesteund door de sterke vraag steeg ook de Amerikaanse industriële productie in maart met 1,4%. Toch is dit nog 3,4% onder het niveau van voor de pandemie. Dit komt onder andere door het nijpende tekort aan computerchips. Zo hebben meerdere Amerikaanse autoproducenten vanwege dit tekort de afgelopen maanden fabrieken stilgelegd. Ook in de eurozone heeft de industrie te lijden onder het tekort aan halfgeleiders. Productie in de eurozone lag in februari een procent lager dan een maand eerder.

In januari bereikte de productie nog het niveau van voor de crisis, maar onder andere vanwege het tekort aan computerchips kon de industrie deze productieniveaus niet volhouden. Ook in de eurozone is het vooral de autosector die het zwaar te verduren heeft door de tekorten aan halfgeleiders. Zo rollen er op dit moment 16% minder auto’s de fabriek uit dan in november vorig jaar. Vanwege onvoldoende productiecapaciteit bij chipfabrikanten zullen deze tekorten nog even aanhouden. Toch zijn de vooruitzichten voor de industrie niet ongunstig want zoals eerder al bleek uit de PMI zijn de orderboeken goed gevuld.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht