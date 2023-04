Tips om meer uit je lijfrente te halen

Wist u dat Nederlanders graag goed verzekerd zijn? Nederland behoort tot de best verzekerde landen in Europa, met een groot aantal schade- en levensverzekeringen.

Het is normaal om uzelf te verzekeren tegen financiële schade via een inboedel-, opstal- en aansprakelijkheidsverzekering, en ook levensverzekeringen zijn populair.

Een overlijdensrisicoverzekering, studieverzekering of lijfrenteverzekering voor uw pensioen zijn voorbeelden van levensverzekeringen die vaak worden afgesloten.

Wat is een lijfrenteverzekering?

Een lijfrenteverzekering is bedoeld om te sparen voor uw pensioen of om uw pensioengat op te vullen. U spaart gedurende een afgesproken aantal jaren om na uw pensioen extra inkomen te hebben. Het is een fijne aanvulling op uw pensioen, of om leuke dingen mee te doen.

Het kan echter voorkomen dat uw opgebouwde lijfrenteverzekering vrijkomt voor uw AOW-leeftijd of dat u na uw pensioendatum de uitkering nog niet nodig heeft. Als de spaarrente laag is geworden, levert uw lijfrentekapitaal in de uitkeringsfase dan weinig meer op dan het geld in een envelopje onder het matras.

Het is daarom geen vaststaand feit dat u uw lijfrenteverzekering laat uitkeren zodra deze vrijkomt. Er zijn nog andere opties om uw vrijgekomen lijfrentekapitaal optimaal te benutten, die in dit artikel worden uitgelegd.

Een lijfrenteverzekering is bedoeld om extra inkomen op te bouwen na uw AOW-leeftijd. U spaart niet alleen voor een extra spaarpotje om uw pensioen gat te dichten, maar u heeft tijdens de opbouwfase ook vaak recht op belastingvoordeel. Tijdens uw pensioenperiode ontvangt u uw lijfrente in maandelijkse uitkeringen. De einddatum wordt meestal vastgelegd op uw AOW-leeftijd, maar kan maximaal vijf jaar na uw pensioen worden uitgesteld.

Na die vijf jaar moet het opgebouwde bedrag in een uitkerende vorm worden omgezet bij een verzekeraar of in de vorm van banksparen op basis van vaste spaarrente of beleggen.

Het opgebouwde bedrag mag niet in één keer worden uitgekeerd, maar moet in minimaal vijf jaar worden uitgekeerd in gelijke termijnen. Tijdens de opbouwfase waren de ingelegde premies aftrekbaar van de belasting, maar de periodieke uitkeringen worden belast in de uitkeringsfase. De meeste mensen vallen echter vanaf hun AOW-leeftijd in een lagere belastingschijf.

Uitkeren van lijfrente

Als u een lijfrente heeft, zijn er verschillende manieren om deze uit te laten keren. Hieronder vindt u drie opties.

Afstemmen op uw leefbare jaren Overweeg om uw lijfrente niet levenslang te laten uitkeren, maar tot ongeveer uw 75ste. Dit zijn vaak de jaren waarin mensen nog actief en fit zijn en kunnen genieten van hun leven. Als u ervoor kiest om niet levenslang uit te laten keren, dan is de maandelijkse uitkering hoger. Dit kan fijn zijn als u het geld niet nodig heeft om van rond te komen en er mooie dingen van kunt doen. De kans dat mensen na hun 80ste nog grote reizen maken is namelijk kleiner. Door sparen met uw lijfrentekapitaal Als u het bedrag op de einddatum van uw lijfrenteverzekering nog niet nodig heeft en u moet nog een paar jaar doorwerken na uw 65ste, dan kan doorsparen een goede optie zijn. U mag het lijfrentekapitaal nog maximaal 5 jaar laten renderen nadat u de afgesproken einddatum heeft bereikt. Daarna bent u verplicht om het kapitaal minstens 5 jaar lang in termijnen te laten uitkeren. Dit kan vanuit een lijfrente-uitkering bankspaarrekening of via de verzekeraar. Beleggen met uw lijfrente Beleggen is de derde optie om uw lijfrentegelden optimaal te benutten en biedt uitzicht op een hoger rendement dan bij sparen. U kunt uw vrijgekomen lijfrente laten beleggen in diverse beleggingsfondsen en vervolgens periodiek uit laten keren. In goede tijden krijgt u meer en in slechte tijden minder uitgekeerd. U kunt zelf uw risicobereidheid bepalen. Het uitstellen van uw lijfrente-uitkering en beleggen kan ook slim zijn als u het geld nog niet nodig heeft. Door een combinatie van doorsparen en beleggen kunt u de zekerheid van sparen combineren met de kansen van beleggen.

Trustus biedt zeer interessante mogelijkheden om meer uit uw lijfrente verzekering te halen. Dat kan door uw bestaande lijfrente over te sluiten of een nieuwe lijfrente af te sluiten.

