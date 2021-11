Tips om succesvol te handelen in NFT’s

Een NFT of een non-fungible token is een uniek onlinebestand dat net als cryptogeld wordt opgeslagen in een blockchain, een digitaal en openbaar kasboek. Hierdoor is het voor iedereen zichtbaar van wie het digitale bestand is.

Elke NFT vertegenwoordigt een digitaal item dat niet vervangbaar is en dat een eigenaar heeft. Een NFT kan bijvoorbeeld een foto zijn, maar ook een ontwerp, een muziekstuk of digitale kunst. NFT’s worden verhandeld op NFT Marketplaces en er valt grof geld mee te verdienen. Je moet wel met een aantal zaken rekening houden.

Verricht onderzoek en koop niet zomaar wat

Voorbeelden van NFT’s die verkocht worden, zijn de foto van een zoen tussen Britney Spears en Madonna en de allereerste tweet. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om eigenaar te worden van een beeldfragment uit de geschiedenis van de NBA of van een stukje land in een VR-wereld. Er bestaan verschillende van deze VR-werelden, zoals Decentraland en Axie Infinity. Wat ze met elkaar gemeen hebben: het is niet alleen leuk om eigenaar van het digitale werk te zijn, maar als eigenaar kun je er ook een verdienmodel rond ontwikkelen. De meeste mensen kopen NFT’s dan ook niet omdat ze de plaatjes zo mooi vinden, maar wel omdat er geld mee te verdienen valt.

Het belangrijkste is dat je vooraf goed onderzoek verricht. Er valt wel degelijk geld te verdienen met NFT’s, maar lang niet elk plaatje zal je voor veel winst kunnen verkopen. Dankzij een goed onderzoek kan je het potentieel van een kunstenaar inschatten en bepaal je wat de werkelijke waarde van een NFT is. Zo voorkom je dat je te veel geld uitgeeft. Ga daarbij ook na welke personen achter het NFT-project zitten en wat hun visie is. Als iemand miljoenen socialmediavolgers heeft, is de artiest niet alleen betrouwbaarder, maar wellicht ook behoorlijk populair. Dat betekent dat de afzetmarkt groot is en je wellicht wel wat kunt verdienen.

Maak deel uit van een NFT-community

Over het algemeen is een levendige NFT-community heel interessant, zeker voor beginnende NFT-beleggers. Een NFT maakt dan deel uit van een collectie waarrond een community is ontstaan, een beetje zoals kinderen vroeger Pokémonkaarten verzamelden om tot de Pokémoncommunity toe te kunnen treden. Ze konden dan hun kaarten ruilen en legden nieuwe contacten. Zo gaat het ook bij een NFT-community. In de praktijk wisselen leden binnen een community ook heel wat handige tips en tricks uit. Dit zorgt er automatisch voor dat er vraag is naar dergelijke NFT’s, waardoor er best wel wat te verdienen valt. Daarnaast is het ook voor jezelf handig om deel uit te maken van zo’n community. En je kunt je best wel voorstellen dat mensen wat meer betalen om deel uit te maken van een community met bekende NFT-experts.

Reken niet alleen op grote winsten

Op het internet zijn er verhalen te lezen van mensen die duizenden of tienduizenden euro’s winst maken met een enkele NFT. Hoewel het zeker kan en er soms grote winsten worden gemaakt, moet je je vooral realiseren dat het niet de ideale manier is om snel rijk te worden. Succesvolle NFT-handelaars maken vaak steeds een beetje winst, de grote deals zijn eerder een uitzondering. Houd er wel rekening mee dat je ook nog transactiekosten moet betalen. De marge tussen de aankoop- en de verkoopprijs moet dus voldoende groot zijn.

Wees op de hoogte van de risico’s

Weet ten slotte dat de NFT-handel niet zonder risico’s is. Niemand kan garanderen dat je daadwerkelijk winst zal maken. Er bestaat ook geen formeel toezicht op de NFT-handel en je bent volledig afhankelijk van een onvoorspelbare markt. Het enige wat je hebt, is een eigendomsbewijs. Je ziet je naam staan bij het plaatje, je klopt je op de borst en je hoopt dat een ander er ook iets om geeft. Zolang mensen er waarde aan hechten, kan je daaraan verdienen. Maar niemand kan garanderen dat dat morgen, volgend jaar of binnen twintig jaar nog steeds zo is. Wees je bewust van deze risico’s en investeer niet alleen in NFT’s, maar laat NFT-investeringen deel uitmaken van een gespreide beleggingsstrategie.

