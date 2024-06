TIPS van de luie belegger

“Het gaat goed op de beurzen. Toch wil ik niet overmoedig zijn. Daarom investeer ik de helft van mijn beschikbare kapitaal in aandelen. De andere helft doe ik in obligaties. Voor de aandelenkant is dit mijn keuze.”

Stoxx 50

“Ik lees allerlei verhalen over de aantrekkelijkheid van Europese aandelen. Ze zouden meer te bieden hebben dan Amerikaanse. Van mijn te beleggen vermogen investeer ik de helft in een ETF. Die van iShares noteert 51,13 euro.”

Nasdaq

“De index mag dan even last hebben van de rente en herwaarderingen, maar op termijn kun je als belegger niet zonder een mandje techaandelen. Ik waag een klein gokje met de Lyxor Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF, omdat deze twee keer zo sterk beweegt als de onderliggende waarde. Hierin investeer ik 25%.”

Shanghai

“Bij grote beleggers is een hernieuwde belangstelling om in China te beleggen. Men lijkt zich niet al te druk te maken om protectionistische maatregelen van de VS. De index loopt ver achter op westerse markten. De iShares MSCI China ETF noteert 4,25 euro. Hierin investeer in 25%.”

