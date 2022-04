Tips van De Luie Belegger

“Nee, ik ben niet gek. In een dalende markt ga ik geen aandelen of andere beleggingsproducten kopen. Ik spring liever op de trein die net in beweging is gekomen. Daarom zet ik de volgende drie beleggingsproducten op mijn verlanglijstje”, tipt De Luie Belegger.

VanEck AEX ETF

De ETF noteert beneden de 70 euro. Ik ben benieuwd hoe het bedrijfsleven wordt getroffen door de Oekraïne-oorlog, de stijgende inflatie, de oplopende loonkosten en de stijgende rente. Dat zijn best veel onzekere factoren. Ook de koersgrafiek laat nog te wensen over. Ik koop nooit bij een dalende trend.

WisdomTree Broad Commodities

Deze ETF noteert bijna 12 euro. Het is een mooie weerspiegeling van de vele stijgende prijzen voor commodities. Ik had ook voor een ETF in Brent kunnen kiezen, maar in deze markt kies ik voor een sterke spreiding van de risico’s.

ING

Voor een bankaandeel en in mijn geval voor ING kiezen, lijkt wellicht niet logisch. Let wel, de koers van ING kan volgens de koersgrafiek dalen van 8,32 euro naar ongeveer 7 euro. Het aandeel heeft al een scherpe reactie meegemaakt door de ontwikkelingen in Rusland/Oekraïne. Uiteindelijk zal de koers stijgen tot boven de boekwaarde van meer dan 14 euro.

Deze tips van De Luie Belegger zijn eerder gepubliceerd in de eCash en de CashCow Finanicial Tabloid.

