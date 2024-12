Tips voor nu en later

Ieder jaar lijkt Black Friday een groter evenement te worden in Nederland. Het is in eerste instantie een dag – of inmiddels zelfs een periode – voor winkelende consumenten op zoek naar aantrekkelijke kortingsdeals. Maar ook beleggers kunnen profiteren, zeker aangezien in het vierde kwartaal historisch gezien de grootste winsten in de consumentensectoren worden behaald. Welke bedrijven en sectoren zouden een graantje mee kunnen pikken van de Black Friday-gekte? eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden geeft zijn Visie.

Ahold Delhaize en Amazon

We beginnen in een voor de hand liggende categorie; soms moet je het niet moeilijker maken dan het is. De groei in online verkopen zit nog steeds in de lift. Dat bleek ook weer uit de recente kwartaalcijferperiode. De marktleiders onder de consumentenplatformen blijven uitstekend gepositioneerd. In Nederland hebben we het dan over bol, onderdeel van het beursgenoteerde Ahold Delhaize en Coolblue, dat helaas nog steeds niet op de beurs te vinden is. In de Verenigde Staten, waar Black Friday is uitgevonden, wordt veel verwacht van de omzet bij Amazon, Walmart en Costco, simpelweg omdat zij verreweg de meeste klanten bedienen. De bestuursvoorzitters van deze bedrijven gaven recentelijk ook aan met veel vertrouwen naar het vierde kwartaal te kijken.

Nike en Adidas

Een interessante categorie zijn gespecialiseerde sportmerken als Nike en Adidas, die in de afgelopen jaren veel hebben geïnvesteerd in een zogenaamde ‘direct-to-consumer’-strategie. De voordelen daarvan zijn evident. Denk aan hogere winstmarges, een groter bereik en directe toegang tot data van klanten. De strategie had tot nu toe wisselend succes voor deze sportgiganten. Het wordt interessant om te zien of zij progressie gaan boeken op Black Friday en de daaropvolgende feestdagenperiode in december, of dat consumenten toch liever hun sportartikelen in de winkelstraten kopen.

Philips en Apple

Prijzige consumentenelektronica krijgt altijd extra aandacht op Black Friday, omdat zelfs een kleine korting al een grote besparing op het huishoudboekje kan betekenen. In Nederland trekt het merk Philips nog steeds veel aandacht, al vindt de uitbating van huishoudelijke apparatuur onder die naam tegenwoordig plaats door een buitenlandse investeringsmaatschappij. Wel verkoopt Philips zelf nog producten als tandenborstels en trimmers in de categorie Personal Health, nog altijd goed voor 20% van de omzet. Wereldwijd wordt toch vooral ook gekeken naar luxemerken als Apple, vanwege de hoge prijskaartjes. Luxemerken geven niet graag korting, waarschijnlijk zeker Kering niet na het totaal mislukte plan om het merk Gucci weer op de rit te krijgen, maar zouden juist daarom in deze periode toch verrassend uit de hoek kunnen komen.

Booking en Meta

Ook kleinere winkels en merken doen hun best om consumenten te verleiden, maar ze kunnen vaak niet opboksen tegen de grote platforms in termen van grootte, marketing en prijsstelling. Platforms die wellicht niet direct met Black Friday worden geassocieerd zijn Booking.com en Meta. Toch doen zij tegenwoordig ook op grote schaal mee aan Black Friday, via de ondernemers die hun producten op deze platforms promoten. De aandelen van Booking en Meta zijn dit jaar al flink gestegen, maar door de trend in online verkopen hebben zij ruimte om nog verder te stijgen.

Hims & Hers

Beleggers die op zoek zijn naar relatief nieuwe namen zouden zich eens kunnen verdiepen in Hims & Hers Health. De Amerikaanse partij groeit vanwege het abonnementsmodel op gezondheids- en welzijnsproducten. Hims & Hers maakt sinds dit jaar voor het eerst winst en lijkt de stijgende trend voort te kunnen zetten. Black Friday zou ze daar best eens bij kunnen helpen.

Deel dit artikel

Terug naar het nieuws overzicht