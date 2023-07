Toch correctie AEX? In ieder geval voor dollar

De AEX is de afgelopen dagen snel opgelopen richting de bovengrens van de bandbreedte. Opvallende beweging.

Voor de AEX is een zigzag-beweging ontstaan. Deze is vergelijkbaar met die in februari, wat toen leidde tot een correctie. Voor een positieve doorbraak is een golf van meevallende kwartaalcijfers nodig.

De druk op de inflatie blijft bestaan. In India daalde de PPI met 4,12% in juni tegen een raming van -3,6%. In Duitsland daalde de PPI met 2,9% tegen -2,6% een maand eerder. Ook hier een beduidend sterkere daling dan de raming van -1,2%. Grondstoffen en metalen zijn 20-32% lager terwijl de voedselprijs met 29,5% steeg.

Amerikaanse futures zijn verdeeld. De Amerikaanse markten zouden wel eens kunnen worden geplaagd door winstnemingen, vooral als de resultaten van de financials tegenvallen. Die zouden best eens kunnen tegenvallen: er wordt minder gehandeld en de rentemarge laat te wensen over. Ook Azië is afwachtend. Geen noemenswaardige bewegingen.

Euro/dollar 1,1213. De koers staat nu boven de bovengrens van de bandbreedte.

