Toe aan een nieuwe mobiel? Zo ben je nooit te veel geld kwijt!

Toe aan een nieuwe mobiele telefoon? Dan kan dit een flinke aanslag zijn voor je portemonnee.

Smartphones zijn nou eenmaal niet goedkoop. Bovendien komen er jaarlijks weer geheel nieuwe modellen uit en betaal je hierdoor telkens weer meer voor een nieuwe telefoon. Zit je echter krap bij kas en ben je daardoor bang dat je geen telefoon kunt kopen? Dan zijn er ook andere mogelijkheden om geld te besparen en tóch een nieuwe telefoon in ontvangst te nemen. Met de volgende tips ben je nooit meer te veel geld kwijt aan de aanschaf van een smartphone.

Kies voor een goedkoop abonnement

Wil je liever niet besparen op de aanschaf van een mobiele telefoon? Maar wil je vooral in het gebruik minder geld kwijt zijn? Dan is het verstandig om je abonnement eens onder de loep te nemen. Telefoonproviders hebben er vaak een handje van om de duurste abonnementen aan te smeren. Zo betaal je elke keer als je een nieuwe telefoon met abonnement afsluit net weer enkele euro’s meer dan de jaren daarvoor. Over een langere periode betekent dit dus dat je significant meer bent gaan betalen voor je abonnement. Maar is dat wel nodig?

De slimste manier om geld te besparen is door het afsluiten van Sim Only van Ben. Een Sim Only abonnement is maandelijks vele malen goedkoper omdat je enkel voor het abonnement hoeft te betalen. Het nadeel is wel dat je dus geen toestel kunt afsluiten bij het abonnement. Dit is dus vooral een voordelige optie wanneer je huidige toestel nog even mee kan of als je in staat bent om zelf een toestel aan te schaffen. Onder de streep ben je dan alsnog goedkoper uit door de lage abonnementskosten.

Wil je toch liever een abonnement met toestel afsluiten? Onderzoek dan goed hoe hoog jouw bundel moet zijn. Veel mensen kiezen voor een veel te hoge bundel terwijl ze dit helemaal niet gebruiken. Neem daarom je huidige verbruik onder de loep en kies voor een bundel die dit dekt.

Schaf een refurbished telefoon aan

Het is een feit dat veel mensen hun telefoon al wegdoen terwijl deze nog prima werkt. Toch is het vaak spannend om tweedehands te kopen van een particuliere aanbieder. Een andere optie is het aanschaffen van een refurbished telefoon. Dit is een tweedehands smartphone die volledig gecontroleerd en waar nodig vernieuwd is, zodat deze nog prima een ronde mee kan. Bovendien ontvang je meestal ook garantie op deze telefoons. Zo geniet je van meer zekerheid, een betrouwbare telefoon en ben je tegelijkertijd veel minder geld kwijt.

Ga zuiniger om met je nieuwe telefoon

Verkeerd gebruik kan de levensduur van een smartphone zeer nadelig beïnvloeden. Probeer daarom vanaf het begin zuiniger met je telefoon om te gaan. Denk hierbij bijvoorbeeld aan slim laden. Zorg ervoor dat je batterijpercentage altijd tussen de 20 en 80% zit. Zo loopt de accu minder snel leeg. Schaf daarnaast een kwalitatief hoesje aan om schade te voorkomen.

