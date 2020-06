Toename verlies AEX

Het stapelen van de verliezen op de Europese aandelenmarkten is nog niet voorbij.

Voor de AEX (546,00) en andere Europese indices lopen de verliezen op tot 1,5% in de premarket. De Amerikaanse futures staan tot 1,7% in de min. Azië is lager, zij het de verliezen meevallen. Nikkei -1,3%. Kospi, Hong Kong en Australië staan rond de 0,7% lager. Shanghai is onveranderd. Voor de AEX ligt de ondergrens van de bandbreedte op 500.

Koersdalingen worden veroorzaakt door het coronavirus: een forse explosie aan coronapatiënten in India, een stijging in Amerikaanse steden met een te snelle beëindiging van de lockdown en een lichte toename van nieuwe besmettingen in Beijing. Brent daalde daardoor met 2,6% naar 37,89 dollar.

Ook de economische ontwikkelingen in China vallen tegen, althans tegenover de ramingen. De industriële productie steeg in mei met 4,9% tegen +3,9% in april, de detailhandelsverkopen daalden in met 2,8% na een daling van 7,5% in april. De verkoopprijs van nieuwbouw steeg met 4,9% in april na +5,1% in maart.

Euro/dollar 1,1267. Euro/yuan 7,9787. Duitse Bunds onveranderd -0,44%. US Bonds -0,03 op 0,67%. Van een nieuwe vlucht in obligaties lijkt nog geen sprake.

Deel dit artikel

Geschreven door: Eddy Schekman U kunt mijn voor Cashcow geschreven berichten ook lezen op Twitter en/of Facebook.

Eddy Schekman woont en werkt vanuit China en houdt zich vooral bezig met duiding van het financiële nieuws voor ondernemende beleggers. Sinds 2008 publiceert hij voornamelijk voor het Cash platform.

Volg mij via





Bekijk alle 14971 berichten van Eddy Schekman

Terug naar het nieuws overzicht