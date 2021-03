Toenemend optimisme beleggers AEX

Het optimisme op de aandelenmarkten neemt toe. Voor welke aandelen oppassen.

In de VS staat een forse stimulering van de economie van 1.900 miljard dollar niets meer in de weg. Het blijft pompen om erger te voorkomen. Een extra stimulans gaat uit van de meevallende ontwikkeling van de inflatie: 1,7% in februari tegen 1,4% in januari en een verwachting van 1,7%. De core-inflatie is stabiel. Rentemarkten zijn redelijk stabiel. Duitse Bunds -0,01 op min 0,34%. US Bonds +0,01 op 1,53%.

China schiet omhoog

Europese beurzen staan in de premarket iets hoger. De Amerikaanse indices staan tot 0,7% in de plus. Nikkei +0,5%, Shanghai +1,8%, China CSI 300 +2,3%, Sensex +0,5% en Australië -0,2%.

Euro/dollar is weer boven de 1,19 gekomen op 1,1927. Euro/yuan 7,7557. Beide valuta’s hebben de aanval op de ondergrens van de bandbreedte afgesloten. De bovengrenzen liggen op 1,2220 en 7,90.

Bitcoin -0,1% op 55.797, goud +0,4% op 1.732 en Brent +0,9% op 68,49 dollar. Bitcoin en Brent staan bovenin de bandbreedte. Goud staat onderin.

Top-5

Top-5 AEX-aandelen met de minste potentie: AkzoNobel, IMCD, Heineken, KPN en Unibail Rodamco.

Voor de AEX ligt de bovengrens van de bandbreedte op dagbasis op 688. Een aanval op de 700 hoort bij de opgaande beweging die in 2009 is ingezet.

Geschreven door: Eddy Schekman

De berichten op Cashcow kunt u ook lezen via de distributieplatforms LinkedIn, Twitter of Facebook.

